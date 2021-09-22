القضاء العسكري التونسي يوقف مجددا نائبا معروفا بانتقاده الشديد للرئيس

فتحي بلعيد اف ب/ارشيف

النائب التونسي سيف الدين مخلوف في صورة تعود الى 30 تموز/يوليو 2020

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تونس (أ ف ب)

أوقف القضاء العسكري التونسي مجددا النائب في البرلمان المعلقة اعماله سيف الدين مخلوف المعروف بانتقاده الشديد للرئيس قيس سعيّد اثر بطاقة توقيف بتهمة "المسّ بكرامة الجيش"، على ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس.

ومخلوف رئيس "ائتلاف الكرامة" المحافظ والحليف لحركة النهضة ذي المرجعية الاسلامية، وتم توقيفه ثم اطلاق سراحه الجمعة الفائت عندما كان متجها للمثول أمام قاضي التحقيق.

ورُفعت الحصانة النيابية عن مخلوف بعد أن اعلن الرئيس التونسي في 25 تمّوز/يوليو الفائت تجميد أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

وصدرت في حق مخلوف بطاقة جلب من قبل القضاء العسكري منذ 2 أيلول/سبتمبر في قضية شجار مع أمنيين في المطار في آذار/مارس الفائت.

ويتهم مخلوف ونائبان آخران من حزبه بشتم رجال الأمن في المطار حين تم منع امرأة من السفر.

وقال محاميه أنور اولاد علي إن توقيفه "غير مرتبط بحادثة المطار بل هو ملف آخر قضائي فتح ضده من قبل القضاء العسكري".

ويُتهم مخلوف بالتطاول على الجيش اثر جدل مع مسؤول عسكري حين كان موجودا في المحكمة العسكرية تضامنا مع نائب آخر من حزبه يلاحق في قضية المطار.

وأكد القضاء العسكري في بيان أرسله الأربعاء لوكالة فرانس برس أن تحقيقا قضائيا تم فتحه الثلاثاء في حق مخلوف.

وجاء في البيان أن ما فعله مخلوف في رواق التحقيق العسكري بالمحكمة "انتهاك وتطاول على أحد القضاة العسكريين وما يمثل ذلك من تهديد صارخ للقضاة العسكريين".

وأوضح اولاد علي أن "الملاحقة العسكرية للمعارضين السياسيين فضيحة وما يحصل لمخلوف تصفية حسابات سياسية".

© 2021 AFP