ايفرغراند تعلن اتفاقا لتسديد فوائد سندات

نويل سيليس ا ف ب

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بكين (أ ف ب)

أعلن شركة ايفرغراند العقارية الصينية العملاقة التي تعاني صعوبات مالية، الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق مع أصحاب سندات لتجنب التخلف عن السداد.

في بيان موجه إلى بورصة شنجن في جنوب الصين أوضحت شركة التطوير العقاري التي ترزح تحت دين قدره 260 مليار يورو أن أحد فروعها "هنيغدا ريل إستايت" أجرى مفاوضات بشأن خطة تسديد للفوائد على سندات تستحق في2025.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية أن ايفرغراند ستسدد 232 مليون يوان (30,5 مليون يورو) من الديون تستحق الخميس على هذه السندات بنسبة 5,8 % موجهة لسوق السندات الداخلية.

إلا ان ذلك لا يحل مشكلة شركة التطوير العقاري العملاقة ومقرها في شنجن، بسبب دينها الكبير.

وثمة سندات أخرى تستحق الخميس لكن المجموعة لم توضح كيف ستقوم بتسديدها.

وكانت الخشية من تكرار ما حصل مع مصرف "ليمان براذرز" الذي تسبب افلاسه إلى الأزمة المالية في 2008 في الولايات المتحدة، أدت إلى تراجع كبير في البورصات العالمية في الأيام الأخيرة.

وتتجه الأنظار الآن إلى الحكومة الصينية التي لم توضح ما إذا كانت ستساعد هذه المجموعة الخاصة.

© 2021 AFP