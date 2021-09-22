زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب على عمق ضحل جنوب شرق أستراليا

فريديريك فلورن ا ف ب/ارشيف

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ملبورن (أ ف ب)

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على عمق ضحل جنوب شرق أستراليا صباح الأربعاء وأدّى لاهتزاز المباني بقوّة في ثاني كبرى مدن البلاد، ملبورن، التي هرع عدد كبير من سكّانها إلى الشوارع خوفاً، من دون أن ترد في الحال تقارير عن إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ مركز الزلزال يقع على عمق 10 كلم فقط عن سطح الأرض، مشيرة إلى أنّه وقع بعيد الساعة التاسعة بالتوقيت المحلّي (الثلاثاء 23:00 ت غ) وأنّ السكّان على بُعد مئات الكيلومترات شعروا به.

وقال باركر مايو (30 عاماً) الذي يعمل في مقهى لوكالة فرانس برس إنّ "كلّ شيء أخذ يهتزّ... كان الجميع في حالة صدمة".

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لحجارة قرميد سقطت على الأرض في تشابل ستريت، المنطقة التجارية في ملبورن.

والزلازل القوية نادرة للغاية في جنوب شرق أستراليا، المنطقة المكتظّة بالسكان.

وقال مارك هولكومب رئيس بلدية مانسفيلد، المدينة التي تقع بالقرب من مركز الزلزال لقناة "إيه بي سي" التلفزيونية "كنت في العمل جالساً خلف مكتبي ... لقد استغرقني الأمر بعض الوقت لفهم ما هو عليه الأمر".

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية من جراء الزلزال.

وأعلنت خدمات الإنقاذ أنّها تلقّت مكالمات استغاثة من مناطق بعيدة وصولاً حتى دوبو، المدينة الواقعة على بُعد حوالي 700 كيلومتر من مركز الزلزال.

© 2021 AFP