طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية "في موعد وشيك" (بوريل)

الرئاسة الإيرانية/ا ف ب

صورة وزّعتها الرئاسة الإيرانية للرئيس ابراهيم رئيسي خلال كلمته المسجّلة التي بثّت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 أيلول/سبتمبر 2021

إعلان اقرأ المزيد

بروكسل (أ ف ب)

اعلن وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الاربعاء إثر لقائه نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان في نيويورك أن ايران مستعدة لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي "في موعد وشيك"، وذلك بعد تعليقها في حزيران/يونيو.

وقال بوريل في بيان اصدره مكتبه في بروكسل إن "وزير الخارجية الايراني اكد نيته استئناف المفاوضات في موعد وشيك".

واوضح المسؤول الدبلوماسي الاوروبي أنه شدد امام عبد اللهيان على ضرورة "أن تتعاون ايران في شكل تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل المسائل العالقة"، و"جدد الاعراب عن قلقه حيال المسار العام للبرنامج النووي الايراني".

ومارس الغربيون الثلاثاء في الامم المتحدة ضغوطا على الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بهدف استئناف المفاوضات حول النووي الايراني في أسرع وقت، لكنهم لم يحصلوا على تعهد واضح.

وتجري مباحثات منذ نيسان/أبريل في فيينا بين ايران والدول الخمس الكبرى التي وقعت اتفاق 2015، أي المانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.

وتهدف المفاوضات الى إعادة الولايات المتحدة للاتفاق بعدما انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في ايار/مايو 2018، ودفع ايران الى الوفاء بكامل التزاماتها الدولية الواردة في الاتفاق، لكنها معلقة منذ حزيران/يونيو بعد الانتخابات الرئاسية في ايران.

وأقالت طهران عباس عراقجي الذي كان يمثل بلاده في هذه المفاوضات منذ 2013، وقد خلفه علي باقري القريب من المحافظ المتشدد رئيسي.

© 2021 AFP