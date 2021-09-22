كوبا ليبرتادوريس: هولك يهدر ركلة جزاء في تعادل سلبي بين بالميراس وأتلتيكو مينيرو

فرناندو بيزيرا تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم أتلتيكو مينيرو هولك بعد اهدراه ركلة جزاء أمام بالميراس في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كوبا ليبرتادوريس الثلاثاء

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ساو باولو (أ ف ب)

أهدر المهاجم الدولي هولك ركلة جزاء ليعود فريقه أتلتيكو مينيرو بتعادل سلبي أمام حامل اللقب ومضيفه بالميراس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم الموازية لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وارتطمت ركلة المخضرم هولك (35 عاماً) في أسفل القائم الأيسر في الدقيقة 42، فيماارتمى حارس مرمى بالميراس ويفرتون إلى الجهة المعاكسة على ملعب "أليانز باركي" في ساو باولو.

وتحصل الفريق الضيف على ركلة الجزاء بعدما عرقل مدافع بالميراس غوستافو غوميش مهاجم أتلتيكو مدريد الاسباني وتشلسي السابق البرازيلي-الاسباني دييغو كوستا داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتعرض الأخير لاصابة في أوتار الركبة ويخرج من الملعب في الدقيقة 54.

وغابت عن المباراة الفرص الحقيقية في مواجهة باهتة بعدما لعب الفريقان بحذر شديد خوفاً من استقبال الاهداف، فيما عانى بالميراس الساعي لاحراز لقب المسابقة القارية للمرة الثالثة بعد عامي 1999 و 2020 ضد دفاع أتلتيكو القويّ.

لاحت أخطر الفرص لأصحاب الأرض عبر رأسية من ماتياس زاراتشو في الدقيقة 25، إلا انها مرت بجانب المرمى.

وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة، حاول هولك صاحب 7 أهداف في المسابقة القارية، التعويض عن ركلة الجزاء الضائعة بتسديدة من ركلة حرة مرت بعيداً عن المرمى.

وستقام مباراة الإياب في بيلو هوريزونتي الثلاثاء المقبل.

وفي ذهاب نصف النهائي الثاني الأربعاء يستضيف فلامنغو البرازيلي على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو منافسه برشلونة الإكوادوري، وهو الفريق الوحيد الذي خرق هيمنة الاندية البرازيلية على المربع الذهبي.

© 2021 AFP