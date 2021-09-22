وفاة الرئيس الجزائري الموقت السابق عبد القادر بن صالح

رياض قرمدي ا ف ب

توفي عبد القادر بن صالح عن 79 عاما وقد شغل الراحل رئاسة الجزائر مؤقتا بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2019

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الجزائر (أ ف ب)

توفي الأربعاء الرئيس الجزائري السابق عبد القادر بن صالح الذي قاد البلاد موقتا لثمانية أشهر عام 2019 بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وبن صالح الذي توفي عن 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض وفق أقاربه، عُين رئيسا موقتا للدولة في نيسان/أبريل 2019 بموجب الدستور بعد أيام من استقالة بوتفليقة بضغط من الحراك الاحتجاجي الواسع.

وتأتي وفاته بعد خمسة أيام من وفاة بوتفليقة الجمعة.

وترك بن صالح منصبه في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد أداء الرئيس المنتخب الجديد عبد المجيد تبون اليمين الدستورية.

وترأس عبد القادر بن صالح مجلس الأمة بين عامي 2002 و2019، وهو المنصب الذي يتولى صاحبه الرئاسة موقتا في حال وفاة الرئيس أو استقالته أو عجزه عن أداء مهامه بسبب مرض خطير ومزمن.

ويتألف مجلس الأمة، الغرفة العليا في البرلمان الجزائري، من 96 عضوا منتخبا (ثلثان) و48 عضوا يعينهم رئيس الدولة.

وأفادت رئاسة الجمهورية أن بن صالح سيوارى الخميس بعد صلاة الظهر (قرابة منتصف النهار بتوقيت غرينتش) في مقبرة العالية شرق الجزائر العاصمة.

© 2021 AFP