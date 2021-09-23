استقالة الموفد الأميركي إلى هايتي احتجاجا على عمليات إبعاد مهاجرين 

بدرو باردو ا ف ب

صورة التقطت من الجو تظهر مهاجرين هايتيين يعبرون نهر ريو غراندي للحصول على الغذاء والماء في المكسيك، كما يشاهدون من ولاية كواويلا المكسيكية في 22 أيلول/سبتمبر 2021

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بور او برنس (أ ف ب)

استقال الموفد الأميركي الخاص إلى هايتي الخميس بعد شهرين على تعيينه في المنصب احتجاجا على قيام إدارة الرئيس جو بايدن بطرد مهاجرين هايتيين من الحدود الأميركية-المكسيكية وإبعادهم إلى بلدهم.

وقال الموفد الخاص لوزارة الخارجية الأميركية دانيال فوت في رسالة استقالته، "لن أكون مرتبطا بالقرار غير الإنساني وغير المجدي المتعلق بطرد آلاف اللاجئين الهايتيين والمهاجرين غير القانونيين إلى هايتي".

في الرسالة الموجهة الى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وصف فوت هايتي بانها مكان يبقى فيه الدبلوماسيون الأميركيون في "مجمعات تحظى بحماية أمنية بسبب الخطر الذي تشكله العصابات المسلحة على الحياة اليومية".

وكتب أن شعب هايتي "الغارق في الفقر والذي هو رهينة الرعب، لا يمكنه بكل بساطة تحمل عودة آلاف المهاجرين الذين تنقصهم المواد الغذائية والملجأ والمال بدون ان يتسبب ذلك بمأساة انسانية إضافية، يمكن تجنبها".

وأضاف "المزيد من اللاجئين سيتسببون بالمزيد من اليأس والجريمة".

جاءت الاستقالة بعد أن بدأت إدارة الرئيس جو بايدن في نهاية الأسبوع الماضي في تحميل المهاجرين الهايتيين الذين عبروا إلى البلاد من المكسيك على متن طائرات وإعادتهم إلى هايتي.

كثير من الآلاف الذين عبروا الحدود سافروا من أميركا الجنوبية حيث قال البعض إنهم فروا منذ سنوات من الفقر المدقع في هايتي.

© 2021 AFP