الجوع ينتشر في تيغراي الإثيوبية متسببا ب"مجزرة صامتة"

ياسويوشي شيبا ا ف ب

عمال في ميكيلي بتاريخ 22 حزيران/يويو 2021 ينقلون أكياس قمح لصالح 4503 أشخاص فروا من العنف في أنحاء تيغراي

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اديس ابابا (أ ف ب)

خلف ضجيج الأسلحة، يتقدم الجوع بصمت في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا التي تهزها الحرب منذ أكثر من عشرة أشهر، وحيث تقول أمهات إنهن اضطررن لإطعام أطفالهن أوراق الشجر لإبقائهم أحياء.

تشق تلك النساء طريقهن بين مواقع المعارك بحثا عن مساعدات غذائية، فيما يشاهدن علامات سوء التغذية لدى أطفالهن: الخمول والطفح الجلدي وفقدان الشهية من بين علامات أخرى.

تتزايد هذه الأعراض وتنذر بالأسوأ، وفق وثائق داخلية وصور لوكالة إنسانية اطلعت عليها وكالة فرانس برس هذا الأسبوع توضح بالتفصيل الوفيات بسبب المجاعة في منطقتين.

وسُجلت حالات وفاة أخرى يشتبه في أن الجوع تسبب بها.

تنقل وثائق الوكالة شهادة لأم طفلة تبلغ عشرين شهرا من مدينة أديغرات تقول فيها "قبل الحرب، كانت ابنتي بصحة بدنية وعقلية جيدة (...) انظر إليها الآن. لقد فقدت شهيتها لأسابيع ولا يمكنها المشي، لقد فقدت ابتسامتها".

وأتاحت الوكالة الإنسانية الوثائق بشرط عدم الكشف عن اسمها، خوفا من عقوبات تفرضها الحكومة الإثيوبية التي أوقفت نشاط العديد من المنظمات غير الحكومية.

مرت نحو ثلاثة أشهر منذ أن نبهت الأمم المتحدة إلى أن 400 ألف شخص في تيغراي "تجاوزوا عتبة المجاعة".

وازداد مذاك الوضع سوءا في المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا والخاضعة وفق الأمم المتحدة لـ"حصار فعلي" يمنع وصول غالبية المساعدات الإنسانية.

بعد أشهر من القتال والمذابح التي خلفت آلاف القتلى، يخشى الأطباء موجة وفيات جديدة نتيجة مجاعة مماثلة لتلك التي عاشتها إثيوبيا في الثمانينات.

- "أسوأ من الموت بالرصاص" -

وقال مدير الأبحاث في مستشفى ايدر في ميكيلي عاصمة تيغراي الدكتور هايلوم كيبيدي لوكالة فرانس برس إن ما يجري "مجزرة صامتة".

وأضاف أن "أسوأ ما في المجاعة هو أنك سترى الناس يحتضرون، لكنهم لن يموتوا على الفور. يستغرق الأمر وقتا، تضعف أجسادهم تدريجيا. ذلك أسوأ من الموت رميا بالرصاص".

بدأ القتال في تشرين الثاني/نوفمبر في تيغراي بعد أن أرسل رئيس الوزراء آبيي أحمد حائز جائزة نوبل للسلام لعام 2019، قوات لإطاحة السلطات الإقليمية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتهمها بتدبير هجمات على معسكرات الجيش الفدرالي.

وحال القتال دون حصد المحاصيل في منطقة تعاني أصلا انعدام الأمن الغذائي. وازداد الوضع سوءا مع منع وصول المساعدات الغذائية ونهبها.

وقد استعادت الجبهة السيطرة على أغلب تيغراي نهاية حزيران/يونيو.

نازحون في ميكيلي بتاريخ 22 حزيران/يونيو 2021 ينتظرون توزيع مساعدات غذائية ياسويوشي شيبا ا ف ب

انسحبت عندها معظم القوات الفدرالية، وأعلن مكتب أبيي أحمد وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. لكن القليل جدا من المساعدة وصل إلى تيغراي، وأعلنت الولايات المتحدة تسليم أقل من 10 بالمئة من الإمدادات الضرورية الشهر الماضي.

ويتهم القادة الفدراليون جبهة تحرير شعب تيغراي بعرقلة الوصول إلى شمال البلاد نتيجة هجماتها الأخيرة في منطقتي عفر وأمهرا المجاورتين لتيغراي.

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن مئات شاحنات المساعدات الإنسانية "لم تعد" من تيغراي.

- "حصار" -

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية لوكالة فرانس برس هذا الأسبوع بأن "الولايات المتحدة منزعجة من التقارير التي تتحدث عن موت الناس جوعا في إثيوبيا".

وأضاف أن "الوصول البري والجوي إلى جانب الكهرباء والاتصالات والبنوك وإمدادات الوقود ضرورية للسماح بإيصال المساعدات، وهو ما ترفض اتاحته الحكومة الإثيوبية، ما يعد علامة على حالة حصار".

وقد وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أمرا تنفيذيا يسمح لإدارته بفرض عقوبات على أطراف النزاع إن لم يلتزموا بحل تفاوضي.

في مستشفى آيدر نقص في كل شيء، وما لا يقل عن 50 طفلا هم في العناية المركزة بسبب سوء التغذية لكن الأطباء عاجزون عن مساعدتهم وفق الدكتور هايلوم.

ويضيف الطبيب "اعتدنا توفير الغذاء لهؤلاء الأطفال، لكن نفدت الأدوية ومخزون الطعام. لا يمكننا مساعدتهم".

وصلت أول شحنة مساعدات إنسانية للاتحاد الأوروبي إلى ميكيلي في 11 أيلول/سبتمبر ضمنها أغذية للأطفال الذين يعانون سوء التغذية. لكن السلطات الإثيوبية استولت على جزء من الأدوية قبل السماح بإقلاع الطائرة من أديس أبابا، وفق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

طفل في ميكيلي بتاريخ 22 حزيران/يوينيو في انتظار توزيع مساعدات غذائية ياسويوشي شيبا ا ف ب

ويوضح هايلوم كيبيدي أن الأطباء والممرضات لا يستطيعون حتى استخدام رواتبهم بسبب تعليق العمليات المصرفية ويعيشون على طبق من الشعير المحمص يسمى "كولو".

وأكد أنه حاول تنبيه وزارة الصحة التي أجابت "+ نعم نحن قلقون أيضا+ لكن ليس لدينا سلطة" سوى عرض الموضوع على رئيس الوزراء.

- "أفق كارثي" -

ظهرت جيوب مجاعة خارج ميكيلي أيضا.

تحدثت الإدارة الموقتة لتيغراي التي نصبها أبيي أحمد في نيسان/أبريل عن "ثماني" وفيات في بلدة أوفلا.

وتأكدت في الآونة الأخيرة ثلاث وفيات أخرى في مهوني على بعد حوالى 120 كيلومترا جنوب ميكيلي، واثنتان في عدوة على مسافة حوالي 160 كيلومترا إلى الشمال الغربي، وفق وثائق وكالة الإغاثة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ورغم تراجع القتال في المنطقة الى حد كبير في الأشهر الأخيرة، لا يزال يتعذر الوصول إلى أقسام من تيغراي.

من جانبهم، أكد قادة في جبهة تحرير شعب تيغراي وفاة 150 شخصا جوعا في آب/أغسطس، وأن مليونا آخرين "يواجهون خطر مجاعة قاتلة"، وهي أرقام تعذر التحقق منها.

وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تموز/يوليو أن أكثر من 100 ألف طفل قد يعانون سوء التغذية القاتل مدى الأشهر الـ12 المقبلة، أي عشرة أضعاف المتوسط السنوي.

ويخشى العديد من سكان تيغراي مجاعة مشابهة للتي حدثت في الثمانينات ونجمت أيضا عن نزاع داخلي وأودت وفق الأمم المتحدة بنحو مليون شخص.

© 2021 AFP