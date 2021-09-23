بطولة إسبانيا: برشلونة يستمر في إهدار النقاط بتعادل مع قادش

كريستينا كويكلر ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

أنهى برشلونة مباراته الثالثة من أصل خمس دون فوز في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تعادله مع مضيفه قادش صفر-صفر الخميس.

وارتفع حجم الضغوط على مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مواطنه فرنكي دي يونغ في الدقيقة 65 على ملعب رامون دي كارانسا الذي شهد طرد كومان أيضاً في اللحظات الأخيرة.

وكان برشلونة قد تعادل مع أتلتيك بلباو وغرناطة 1-1 في الليغا، علما بأنه سقط على أرضه بنتيجة كبيرة أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-3 في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وبات برشلونة على بعد 7 نقاط من ريال مدريد المتصدر، لكنه لعب مباراة أقل من الفريق الملكي.

© 2021 AFP