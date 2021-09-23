بطولة إيطاليا: نابولي يواصل انطلاقته المثالية

اندرياس سولارو ا ف ب

مهاجم نابولي النيجيري فيكنور اوسيمهن محتفلا بتسجيله الهدف الثالث لفريقه في مرمى سمبدوريا في الدوري الايطالي. 23 ايلول/سبتمبر 2021

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روما (أ ف ب)

واصل نابولي انطلاقته القوية منذ مطلع الموسم الحالي بتحقيقه انتصاره الخامس تواليا اثر فوزه الكاسح على مضيفه سمبدوريا 4-صفر الخميس في ختام المرحلة الخامسة من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وحصد نابولي العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة ليستعيد المركز الاول الذي فقده على مدار 24 ساعة لصالح إنتر وجاره ميلان الفائزين على فيورنتينا وفينيتسيا 3-1 و2-صفر تواليا الاربعاء. ويتخلق قطبا ميلانو عن نابولي بفارق نقطتين.

وحافظ نابولي على سجله خاليا من الهزائم خارج ملعبه في اخر سبع مباريات، وتعود اخر خسارة له بعيدا عن قواعده الى السابع من نيسان/ابريل الماضي عندما سقط امام يوفنتوس 1-2.

سنحت الفرصة الاولى لمهاجم نابولي النيجيري فيكتور اوسيمهن الذي انفرد بالحارس اميل اوديرو لكن الاخير تصدى لمحاولته ببراعة (7). لكن اوسيمهن سرعان ما افتتح التسجيل للفريق الجنوبي عندما تلقى كرة عرضية من لورنتسو اينسينيي تابعها على الطاير تصدى لها الحارس لكنها كانت قد اجتازت خط المرمى (10).

رد سمبدوريا عندما سدد انتونيو كاندريفا كرة قوية اصطدمت بقدم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي وتحولت الى ركلة ركنية (13).

وطار الحارس الكولومبي دافيد اوسبينا لينقذ مرماه من تسديدة البرتغالي ادريان سيلفا (18) ثم تدخل مباشرة بعد ذلك اثر ركلة ركنية لكرة رأسية من الياباني مايا يوشيدا.

واستغل نابولي دفاع سمبدوريا المهتز ليضيف الهدف الثاني عندما تلقى اينسينيي الكرة عند نقطة الجزاء فهيأها الى الاسباني فابيان رويز فأطلقها الاخير بيسراه زاحفة من خارج المنطقة بعيدا عن متناول اوديرو (39).

وحسم اوسيمهن النتيجة في صالح فريقه تماما عندما مرر له المكسيكي هيرفينغ لوسانو كرة عرضية ليتابعها داخل الشباك (50). والهدف هو الخامس للمهاجم النيجيري في اخر ثلاث مباريات لفريقه في مختلف المسابقات بينها ثنائية في مرمى ليستر سيتي (2-2) في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

ومرر جديدة كان لوسانو صاحب التمريرة الحاسمة وهذه المرة باتجاه البولندي بيوتر زيلينسكي الذي اطلقها بيسراه صاروخية في سقف الشباك (59).

واهدر اوسيمهن فرصة تسجيل الهاتريك عندما انفرد بالحارس لكنه سدد كرة مرت الى جانب القائم (64).

وظن كاندريفا بأنه قلص النتيجة لكن هدفه لم يُحتسب بداعي تسلل زميله فرانشيسكو كابوتو (73).

وقام البديل الجزائري آدم وناس بمجمود فردي رائع من منتصف الملعب قبل ان يسدد بيسراه لكن حارس سمبدوريا كان له بالمرصاد (85).

وفي مباراة ثانية انتزع لاتسيو نقطة التعادل من مضيفه تورينو بالتعادل معه 1-1.

تقدم تورينو بهدف سجله الكرواتي مارك بياتشا في الدقيقة 76، قبل ان يدرك فريق العاصمة التعادل في الثواني الاخيرة عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء انبرى لها بنجاح الاختصاصي تشيرو ايموبيلي (92+2).

وتختتم المرحلة بلقاء روما واودينيزي لاحقا.

© 2021 AFP