جائزة روسيا الكبرى: هاميلتون لفكّ عقدة فوزه المئوي

أندري إيساكوفيتش ا ف ب/ارشيف

خرج هاميلتون وفيرستابن دون نقاط من مونتسا بعد حادث خطير بينهما

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سوتشي (روسيا) (أ ف ب)

ينوي بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون فكّ عقدة فوزه المئة في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، عندما يخوض الأحد جائزة روسيا الكبرى، باحثاً عن استعادة صدارة الترتيب العام للسائقين من الهولندي ماكس فيرستابن.

وعجز سائق مرسيدس عن التتويج في آخر أربعة سباقات، فحلّ ثانيا في المجر وهولندا وثالثاً في بلجيكا قبل أن يخرج مع غريمه في ريد بول فيرستابن من سباق إيطاليا اثر حادث اصطدام "استعراضي" كاد يهدّد حياته.

ويعود الفوز الأخير لبطل العالم سبع مرات إلى تموز/يوليو الماضي في جائزة بريطانيا الكبرى، ومذذاك الوقت، توقّف عدّاده عند 99 انتصارا في بطولة العالم.

وبعدما شهد السباق الأخير على حلبة مونتسا الإيطالية اصطداماً قوياً بين هاميلتون وفيرستابن، هو الثاني بينهما هذا الموسم بعد الذي حصل في حلبة سيلفرستون، تتحوّل المنافسة بين الثنائي إلى حلبة سوتشي على ضفاف البحر الأسود.

ويحاول ابن السادسة والثلاثين احراز نصره الخامس على حلبة سوتشي الواقعة في المنتزه الأولمبي السابق، فيما يريد فريقه مرسيدس اكمال سيطرته بعد فوزه في كل السباقات السبعة التي أقيمت على الحلبة.

في المقابل، سيخوض فيرستابن السباق بعد ارجاعه ثلاثة مراكز على خط الانطلاق بسبب حادثة مونتسا.

حصل الحادث بين الغريمين عقب خروج هامليتون من خط الحظائر بعد استبدال إطارات سيارته في اللفة 26 مباشرة أمام فيرستابن، فدخل في معركة مع الهولندي لكنها انتهت سريعاً بعد اصطدامهما ببعض ما تسبب بخروجهما من السباق ودخول سيارة الأمان.

وانتهى المطاف بسيارة فيرستابن فوق سيارة هاميلتون حرفياً، وتمكّن السائقان من الخروج من سيارتيهما بأمان.

وحاول فيرستابن تجاوز هاميلتون بعدما خرج الأخير من خط الحظائر أمامه مباشرة، لكن انتهى به الأمر بعجلة سيارته الخلفية فوق سيارة منافسه، وكادت تدوس رأسه بفارق بسيط لولا هيكل "هالو".

ويسعى هاميلتون لتفوّقه "المفترض" على خط الانطلاق، لاستعادة الصدارة التي يحتلها ابن الثالثة والعشرين مع 226.5 نقطة، مقابل 221.5 نقطة لهاميلتون.

وبحال تصدر فيرستابن التجارب الرسمية، سينطلق من المركز الرابع.

وفي حين أصرّ فيرستابن على أنه غير مسؤول عن الحادث الذي أخذ حيزاً كبيراً من اهتمام عشاق الفئة الأولى، رأى الهولندي "أن العقوبة ليست مثالية بالتأكيد، لكننا لم نخسر شيئا بعد، هكذا أنظر إلى الأمور".

تابع "هناك الكثير من السباقات بعد والفارق ضئيل. سنقدّم أفضل ما لدينا.. لا زلت أعتقد انه حادث سباق".

وكان فيرستابن حلّ وصيفاً العام الماضي لزميل هاميلتون في مرسيدس، الفنلندي فالتيري بوتاس، ويؤكّد انه قادر على المنافسة مجدّداً في سباق قد يكون "مبلّلاً": "هو مختلف تماماً عن مونتسا، وأتطلع قدماً لأرى قدرتنا على التحسّن مقارنة مع السنة الماضية".

- تركيز هاميلتون -

ويتوقع أن يتعافى هاميلتون من أوجاع بالرأس وآلام في العنق عانى منها في إيطاليا، وبحسب رئيس الفريق توتو وولف يبدو مصمّماً على الفوز.

يبحث هاميلتون عن فوزه الرقم 100 في بطولة العالم للفورمولا واحد ميغل ميدينا ا ف ب

قال النمسوي "يخوض لويس معركته العاشرة على لقب بطولة العالم في مسيرته، وهو في غاية التصميم لما يحتاجه (للتفوّق) في السباقات الثمانية المقبلة".

وأضاف أن بوتاس الذي سيحمل ألوان فريق ألفا روميو الموسم المقبل، يقود "أفضل من أي وقت مضى".

تابع "هناك تصميم كبير وهدوء في الفريق الآن، وأكثر ما نستمتع هو نهاية موسم يشهد المنافسة على اللقب".

ولدى الصانعين، يتقدّم فريق مرسيدس على ريد بول بفارق 18 نقطة، فيما يأتي ماكلارين ثالثا بعد الفوز الأخير للأسترالي دانيال ريكياردو في إيطاليا.

قال ريكياردو "أريد البناء على نتيجتي في مونتسا وسأضغط لتسجيل المزيد من النقاط. لكن سوتشي قد تكون حلبة مخادعة للقيام بمحاولات".

وما قد يعكّر صفوف ريد بول أكثر من عقوبة ارجاع فيرستابن، احتمال استخدام الأخير وحدة طاقة جديدة في محرّك هوندا، ما يعني عقوبة جديدة قد ترجعه إلى مؤخرة خط الانطلاق. ويواجه هاميلتون الاشكالية عينها، لكنه يحاول ارجاءها إلى سباق لاحق.

© 2021 AFP