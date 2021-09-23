لوكاكو يطالب بمحاربة العنصرية بحزم أكبر

دانيال ليال اوليفاس ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

رأى مهاجم تشلسي الانكليزي، البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو انه يتعين على عالم كرة القدم أن يحارب العنصرية بشكل أكثر "قوّة" معرباً عن شكّه في فعالية حركة الركوع التي يعتمدها اللاعبون في بداية مباريات الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وقال لوكاكو لشبكة "سي إن إن" الأميركية "يتعيّن علينا اتخاذ مواقف أكثر حزماً". وأضاف "بالطبع نضع ركبنا على الأرض ويقوم الجميع بالتصفيق لكن في بعض الأحيان بعد المباراة تستمر الإهانات".

واعرب لوكاكو عن أمله أن يجتمع اللاعبون المؤثرون والمسؤولون عن وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من الجهات الفاعلة للتصدي للعنصرية على منصاتهم وقال في هذا الصدد "يجب أن يلتقي قائد الفريق وأربعة أو خمسة لاعبين يتمتعون بشخصية قوية من كل فريق، برؤساء إنستغرام والحكومات والاتحاد الإنكليزي لكرة القدم وجمعية لاعبي كرة القدم المحترفين لمناقشة هذا الوضع".

وجاءت تصريحات لوكاكو بمناسبة اطلاق ناديه مسابقة التصوير الفوتوغرافي بعنوان "لا للكراهية" والتي تدعو المشجعين من جميع أنحاء العالم لإرسال صورهم لإظهار تنوعهم.

© 2021 AFP