آلاف يتظاهرون في ليبيا تأييدًا للحكومة

ليبيون تجمعوا للتعبير عن تأييدهم لحكومة الوحدة الوطنية في ساحة الشهداء بطرابلس في 24 أيلو/سبتمبر 2021

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طرابلس (أ ف ب)

تظاهر آلاف الأشخاص في طرابلس الجمعة للتنديد بتصويت البرلمان الليبي لصالح حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية، قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات التي تعد حاسمة لمستقبل البلاد، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

حمل المتظاهرون المجتمعون لافتات كتب عليها: "البرلمان لا يمثلني" و"الشعب يريد سقوط البرلمان" و"لا للانقسام"، في ساحة الشهداء الواسعة المحاطة بأشجار النخيل والمباني ذات الطراز الإيطالي، في وسط العاصمة.

ولبى هؤلاء المتظاهرون الذين رفع بعضهم العلم الوطني بألوانه الأحمر والأخضر والأسود دعوة وجهها رئيس الحكومة الانتقالية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة الثلاثاء للخروج في "تظاهرة كبيرة" الجمعة للاحتجاج على قرار البرلمان المنعقد في طبرق، في شرق البلاد.

منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تعيش ليبيا حالة من الفوضى ومن العنف الدموي والنزاعات بين قوى متنافسة في شرق البلاد وغربها.

وأثارت مذكرة حجب الثقة عن الحكومة في البرلمان "قلق" الأمم المتحدة وزادت من حدة التوتر بين الأطراف الليبيين بعد أقل من أسبوعين على مصادقة رئيس البرلمان عقيلة صالح على قانون انتخابي مثير للجدل عُد في صالح رجل الشرق القوي خليفة حفتر.

وبعد توقف القتال في صيف عام 2020 بين المعسكرين المتناحرين، تم تشكيل حكومة موحدة انتقالية بقيادة الدبيبة في آذار/مارس لقيادة المرحلة الانتقالية.

ومثل تشكيل الحكومة بعد عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة بصيص أمل بعد أن كُلفت توحيد المؤسسات وإكمال الانتقال السياسي من خلال تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر.

© 2021 AFP