بطولة ألمانيا: بايرن بعشرة لاعبين يواصل انتصاراته المتتالية وينفرد بالصدارة

لاعبا بايرن ميونيخ توماس مولر (يسار) وليون غوريتسكا يحتفلان بالهدف الاول في مرمى غرويتر فورث (3-صفر) في الدوري الالماني في 24 ايلول/سبتمبر 2021.

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برلين (أ ف ب)

واصل بايرن ميونيخ الساعي الى لقبه العاشر تواليا، انتصاراته المتتالية عندما تغلب على ضيفه غرويتر فورث الوافد حديثا الى دوري الاضواء 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل توماس مولر (10) ويوزوا كيميش (31) وسيباستيان غرييشبيك (68 خطأ في مرمى فريقه) اهداف بايرن ميونيخ الذي لعب أغلب فترات الشوط الثاني بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه الدولي الفرنسي بنجامان بافار، فيما سجل السويسري سيدريك إيتن هدف الشرف لأصحاب الأرض (87).

وتابع بايرن ميونيخ انتصاراته المتتالية بعد بدايته المتعثرة في مستهل مشواره مع مدرّبه الجديد يوليان ناغلسمان (تعادل في المرحلة الأولى مع مونشنغلادباخ)، فحقق فوزه الثامن تواليا في مختلف المسابقات والخامس في الدوري وأضاف غرويتر فورث إلى قائمة ضحاياه هذا الموسم والتي شملت الفوز خارج القواعد على برشلونة الإسباني 3-صفر في دوري الأبطال والفوز 12-صفر على فريق من الدرجة الخامسة في الكأس المحلية والانتصارات الساحقة على وصيفه لايبزيغ 4-1 خارج القواعد وهرتا برلين 5-صفر وبوخوم 7-صفر في الدوري.

وانفرد بايرن ميونيخ بالصدارة برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق فولفسبورغ الذي يحل ضيفا على هوفنهايم السبت.

ووجه بايرن ميونيخ إنذارا شديد اللهجة الى دينامو كييف الاوكراني ضيفه الاربعاء المقبل في ميونيخ في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن المسابقة القارية العريقة.

في المقابل، مني غرويتر فورث بخسارته الخامسة مقابل تعادل واحد، فبقي في المركز الأخير، علما بانها المرة الثالثة التي يسقط فيها امام النادي البافاري في ثلاث مواجهات بينهما في الدوري بعد موسم 2012-2013 (صفر-3 في فورث وصفر-2 في ميونيخ).

© 2021 AFP