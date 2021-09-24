بطولة ألمانيا: بايرن بعشرة لاعبين يواصل انتصاراته المتتالية وينفرد بالصدارة

لاعبا بايرن ميونيخ توماس مولر (يسار) وليون غوريتسكا يحتفلان بالهدف الاول في مرمى غرويتر فورث (3-صفر) في الدوري الالماني في 24 ايلول/سبتمبر 2021.

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برلين (أ ف ب)

واصل بايرن ميونيخ الساعي الى لقبه العاشر تواليا، انتصاراته المتتالية عندما تغلب على ضيفه غرويتر فورث الوافد حديثا الى دوري الاضواء 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل توماس مولر (10) ويوزوا كيميش (31) وسيباستيان غرييشبيك (68 خطأ في مرمى فريقه) اهداف بايرن ميونيخ الذي لعب أغلب فترات الشوط الثاني بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه الدولي الفرنسي بنجامان بافار، فيما سجل السويسري سيدريك إيتن هدف الشرف لأصحاب الأرض (87).

وتابع بايرن ميونيخ انتصاراته المتتالية بعد بدايته المتعثرة في مستهل مشواره مع مدرّبه الجديد يوليان ناغلسمان (تعادل في المرحلة الأولى مع مونشنغلادباخ)، فحقق فوزه الثامن تواليا في مختلف المسابقات والخامس في الدوري وأضاف غرويتر فورث إلى قائمة ضحاياه هذا الموسم والتي شملت الفوز خارج القواعد على برشلونة الإسباني 3-صفر في دوري الأبطال والفوز 12-صفر على فريق من الدرجة الخامسة في الكأس المحلية والانتصارات الساحقة على وصيفه لايبزيغ 4-1 خارج القواعد وهرتا برلين 5-صفر وبوخوم 7-صفر في الدوري.

وانفرد بايرن ميونيخ بالصدارة برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق فولفسبورغ الذي يحل ضيفا على هوفنهايم السبت.

ووجه بايرن ميونيخ إنذارا شديد اللهجة الى دينامو كييف الاوكراني ضيفه الاربعاء المقبل في ميونيخ في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن المسابقة القارية العريقة.

في المقابل، مني غرويتر فورث بخسارته الخامسة مقابل تعادل واحد، فبقي في المركز الأخير، علما بانها المرة الثالثة التي يسقط فيها امام النادي البافاري في ثلاث مواجهات بينهما في الدوري بعد موسم 2012-2013 (صفر-3 في فورث وصفر-2 في ميونيخ).

- سيطرة بافارية -

وكان النادي البافاري صاحب الافضلية في بداية المباراة مع ضغط قوي من اصحاب الارض في منتصف الملعب لمنع الضيوف من بناء الهجمات.

وكاد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي يفعلها بتسديدة من داخل المنطقة ارتدت من احد المدافعين وتهيأت أمام ليون غوريتسكا خارج المنطقة فسددها بجوار القائم الايسر (6).

ونجح بايرن ميونيخ في التسجيل اثر هجمة منسقة بدأها لوروا سانيه بتمريرة الى الكندي الفونسو ديفيس الذي توغل من الجهة اليسرى ومررها عرضية داخل المنطقة حاول احد المدافعين قطعها فتهيأت أمام مولر الذي سددها بيسراه زاحفة ارتطمت بالقائم الايمن وعانقت الشباك (10).

وهو الهدف الثاني لمولر هذا الموسم.

وكاد مولر يضيف الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة مع غوريتسكا أنهاها بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من خارج المنطقة بجوار القائم الايمن للحارس ساشا بوخيرت (20).

ورد غرويتر بركلة حرة جانبية سددها يوليان غرين زاحفة بيمناه ضعيفة بين يدي الحارس العملاق مانويل نوير (25).

وخرج الحارس بوخيرت في توقيت مناسب لقطع انفراد سانيه داخل المنطقة اثر تمريرة خلف الدفاع من غوريتسكا (27).

وعزز بايرن ميونيخ تقدمه عندما هيأ ديفيس كرة إلى سانيه عند حافة المنطقة فمررها إلى كيميش القادم من الخلف فسددها خادعة بيمناه من خارج المنطقة وأسكنها على يسار الحارس بوخيرت (31).

وهو الهدف الثالث لكيميش هذا الموسم.

- طرد بافار -

وتابع بوخيرت تألقه وخرج مرة أخرى في توقيت مناسب لقطع انفراد سانيه (35).

وحرم لاعب الوسط ماركو مايرهوفر مولر من اضافة الهدف الثاني عندما ابعد من أمامه كرة رأسية لقطب الدفاع الدولي الفرنسي أوباميكانو من باب المرمى الى ركنية (38) كاد ليفاندوفسكي يسجل منها الهدف الثالث بلمسة رائعة بالكعب لمست العارضة وخرجت عن الملعب (39).

وتلقى بايرن ميونيخ ضربة موجعة مطلع الشوط الثاني اثر طرد مدافعه الايمن الدولي الفرنسي بنجامان بافار اثر تدخل قوي بحق غرين المنفرد (48).

وانبرى السويدي برانيمير هرغوتا للركلة الركلة الحرة بقوة لكن نوير تصدى لها على دفعتين (50).

وواصل بوخيرت تألقه بتصديه لتسديدة "على الطاير" لليفاندوفسكي من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من سانيه (58).

وعزز بايرن ميونيخ تقدمه بفضل النيران الصديقة اثر ركلة حرة جانبية تابعها غرييشبيك بالخطأ في مرمى فريقه (68).

وسجل إيتن هدف الشرف لأصحاب الارض بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية لتيموثي تيلمان (88).

ويلعب غدا أيضا أونيون برلين مع أرمينيا بيليفيلد، وباير ليفركوزن مع ماينتس، وأينتراخت فرانكفورت مع كولن، ولايبزيغ مع هرتا برلين، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع بوروسيا دورتموند.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي بوخوم مع شتوتغارت، وفرايبورغ مع أوغسبورغ.

© 2021 AFP