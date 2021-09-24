بطولة ألمانيا: لايبزيغ الجريح يخسر لاعب وسطه أولمو لعدّة أسابيع

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الإسباني داني أولمو خلال مواجهة البرازيل في نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو

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لايبزيغ (ألمانيا) (أ ف ب)

أكّد نادي لايبزيغ الألماني الجمعة أنّ لاعب وسطه الاسباني داني أولمو تعرّض لإصابة في الفخذ ستبعده عن مباراة بلاده ضمن الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا مطلع تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

وذكر مدرب لايبزيغ جيسي مارش أنّ أولمو البالغ 23 عامًا واجه "تمزّقاً طفيفاً في الألياف العضلية"، ما سيبعده عن ملاعب كرة القدم لبضعة أسابيع، بما فيها المباراة أمام هرتا برلين ضمن الدوري الألماني السبت، إضافة الى مواجهة كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وقال المدرب الاميركي عن إصابة اولمو "ليست جيدة، لكنها ليست سيئة كثيرا ايضا".

سيغيب لاعب الوسط المهاجم عن مباراة منتخب بلاده أمام إيطاليا في الدور قبل النهائي لدوري الأمم الاوروبية في 6 تشرين الاول/نوفمبر المقبل.

ويواجه مارش ضغطا متصاعدا بعدما مني فريقه بثلاث هزائم مقابل تعادل واحد في المراحل الخمس الاولى من البوندسليغا هذا الموسم، إضافة الى خسارته الكبيرة أمام مانشستر سيتي الإنكليزي 3-6 في المسابقة القارية الام.

وتابع مارش قبيل ثلاث مباريات متتالية على أرض فريقه بمواجهة هرتا برلين، كلوب بروج وبوخوم "لا شك انّ هذا الاسبوع في غاية الأهمية".

وأضاف "خوض ثلاث مباريات على أرضنا أمر مهم جدا. ينصب تركيزنا بنسبة مئة في المئة على هيرتا. الأمر الأهم هو تحقيق النتائج. ليس هناك من هلع داخل المجموعة".

وقال مارش عن التعادل الاخير أمام كولن 1-1 الاحد الماضي بأنّها "خطوة في الإتجاه الصحيح" مضيفا "نحن في مرحلة الآن حيث أنّ بضع نتائج جيدة ستفيدنا كثيرا".

© 2021 AFP