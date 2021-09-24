جائزة روسيا الكبرى: هيمنة مطلقة لمرسيدس على التجارب الحرة وفيرستابن ينطلق من قاع الترتيب

الكسندر نيمينوف ا ف ب/ا ف ب

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سوتشي (روسيا) (أ ف ب)

طغى خبر انطلاق سائق ريد بول ومتصدر ترتيب السائقين الهولندي ماكس فيرستابن من المركز الأخير لسباق جائزة روسيا الكبرى، المرحلة 15 من بطولة العالم للفورمولا واحد المقامة على حلبة سوتشي الأحد، على الهيمنة المطلقة والمتوقعة لفريق مرسيدس على فترتي التجارب الحرة الجمعة.

واتخذت الحظيرة النمسوية قرار تبديل محرك سيارة متصدر الترتيب بفارق 5 نقاط عن مطارده المباشر سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون (226.50 نقطة مقابل 221.50)، بالتزامن مع عقوبة التراجع 3 مراكز اثر اعتبار فيرستابن مسؤولاً عن الحادث الذي جمع بينه وبين مطارده بطل العالم سبع مرات على حلبة مونتسا الإيطالية في الجولة السابقة.

ويحدّد القانون الرياضي في الفئة الاولى عدد التبديلات لعناصر عدّة للمجموعة الدافعة للسيارات في كل عام، حيث أن أي خرق أو تبديل يتجاوز العدد المعيّن تتم المعاقبة عليه بشكل فوري.

وسينضم إلى فيرستابن في قاع الترتيب، سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو مع العقوبة نفسها للسبب ذاته.

وستتعقد مهمة فيرستابن لتحقيق فوزه الثامن هذا الموسم على حلبة تتطلب ارتكازية كبيرة وحيث يدخل عامل تآكل الإطارات ضمن استراتيجيات الفرق، علماً أن الارصاد الجوية تتوقع هطول الأمطار أثناء الفترة الثالثة للتجارب الحرة صباح السبت ولاحقاً خلال التجارب الرسمية.

وبدا واضحاً أن الفوز لن يفلت من بين يدي فريق مرسيدس الذي قص شريط المنافسات بهيمنة مطلقة على فترتي التجارب الحرة بفضل سائقه الفنلندي فالتيري بوتاس الذي تقدم على زميله هاميلتون في المرتين كلتيهما.

وسجّل الفنلندي التوقيت الأسرع في الفترة الاولى مع 1:34.427 دقيقة أمام زميله وفيرستابن الثالث، ليعود ويحسّنه في الثانية بتسجيله 1:33.593 دقيقة أمام هاميلتون والفرنسي بيار غاسلي (ألفاتاوري).

وتابع فريق "الأسهم الفضية" تفوّقه على حلبة سوتشي حيث فاز بجميع السباقات من دون قسمة مع أحد منذ انضمام الجائزة إلى روزنامة البطولة العالمية في عام 2014، ففرض هاميلتون نفسه 4 مرات مقابل مرة لزميله السابق بطل العالم الالماني نيكو روزبرغ (2014) ومرتين للحالي الفنلندي فالتيري بوتاس (2017 و2020).

وشهدت الفترة الثانية للتجارب تعرض سائق ألفا روميو الإيطالي أنتونيو جوفيناتسي لحادث دفع بمنظمي السباق إلى اشهار الأعلام الحمراء وإيقاف المنافسات قرابة 10 دقائق، علماً أن الشكوك تحوم حول مستقبل جوفيناتسي مع فريقه الحالي.

في ما يلي ترتيب الخمسة الاوائل للفترة الاولى:

1- فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:34.427 دقيقة (25 لفة)

2- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:34.638 د. (23)

3- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:34.654 د. (13)

4- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:35.117 د. (22)

5- سيباستيان فيتل (المانيا/أستون مارتن) 1:35.781 د. (23)

في ما يلي ترتيب الخمسة الاوائل للفترة الثانية:

1- فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:33.593 د. (19)

2- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:33.637 د. (22)

3- بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:33.845 د. (22)

4- لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:34.154 د. (17)

5- استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:34.402 د. (23)

© 2021 AFP