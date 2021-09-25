بطولة ألمانيا: سقوط دورتموند وفولفسبورغ ولايبزيغ يعود إلى سكة الانتصارات بسداسية

أوفي كرافت ا ف ب/ا ف ب

مدرب بوروسيا دورتموند ماركو روزه بعد خسارة فريقه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الالماني لكرة القدم في 25 ايلول/سبتمبر 2021

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برلين (أ ف ب)

استغل بوروسيا مونشنغلادباخ النقص العددي في صفوف ضيفه بوروسيا دورتموند ومدربه السابق ماركو روزه ليلحق به الخسارة الثانية هذا الموسم في الدوري الالماني لكرة القدم عندما تغلب عليه 1-صفر، فيما عاد لايبزيغ، وصيف بطل الموسم الماضي، إلى سكة الانتصارات عندما أكرم وفادة ضيفه هرتا برلين بسداسية نظيفة السبت في المرحلة السادسة.

وكان بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية المستفيد الأكبر من مجريات هذه المرحلة بعد فوزه على غرويتر فورث الوافد حديثاً إلى دوري الأضواء 3-1 الجمعة في الافتتاح، وسقوط شريكه السابق فولفسبورغ الذي مني بخسارته الاولى هذا الموسم أمام مضيفه هوفنهايم 1-3 فابتعد في الصدارة برصيد 16 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مطارده الجديد باير ليفركوزن الفائز على ضيفه ماينتس بهدف وحيد سجله فلوريان فيرتس في الدقيقة 62.

وتجمد رصيد دورتموند الذي خاض اللقاء بعشرة لاعبين لاكثر من 50 دقيقة، عند 12 نقطة في المركز الرابع، فيما صعد مونشنغلادباخ للمركز الحادي عشر مع 7 نقاط متجنباً مراكز الهبوط.

-من دون هالاند ورويس-

على ملعب "بوروسيا بارك" في مونشنغلادباخ، خاض الضيف دورتموند اللقاء من دون نجميه في الهجوم النروجي إرلينغ هالاند وقائده ماركو رويس بسبب الاصابة، في سعيه لفوز رابع توالياً ووصافة الدوري.

وأقر مدافع وقائد دورتموند ماتس هوملس بعد الخسارة أن الفريق "افتقد كثيراً لإرلينغ وماركو، ولكن احتجنا للمزيد من القوة والتصميم".

من ناحيته، يمر مونشنغلادباخ بفترة عصيبة اذ لم يحقق (قبل هذه الأمسية) سوى انتصار يتيم في 5 مباريات كان على أرضه على حساب أرمينيا بيليفيلد 3-1 في المرحلة الرابعة.

واعتقد الفريق "الأصفر والاسود" انه افتتح التسجيل غير ان الحكم الغى الهدف الرأسي لهوملس بداعي التسلل بعد ركلة ثابتة نفذها البرتغالي رافايل غيريرو (8).

وبعد مرور 21 دقيقة من دون أي تسديدة بين الخشبات من الفريقين كليهما وانقاذ من الحارس السويسر غريغور كوبل بعد ركلة ركنية مباشرة من يوناس هوفمان (36)، افتتح صاحب الارض التسجيل بعد دقيقة اثر تمريرة خاطئة من غيريرو وصلت إلى السويسري دنيس زكريا داخل المنطقة فتخلص من لاعب الوسط الانكليزي جود بيلينغهام وسدد بقدمه اليمنى كرة خدعت الحارس كوبل، مسجلاً هدفه الرابع هذا الموسم.

ولم يكد دورتموند يستفيق من صدمة الهدف الاوّل، حتى تلقى ضربة ثانية بطرد لاعبه السوري-الالماني محمود داهود اثر تلقيه بطاقة صفراء ثانية (40)، من إجمالي 8 بطاقات صفراء في المباراة.

في الشوط الثاني، اقترب زكريا من مضاعفة النتيجة بتسديدة قوية لتصطدم الكرة بالقائد دورتموند إلى المرمى، ما أجبر حارسه على ردة فعل (74).

وفي الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، كاد البديل البلجيكي ثورغان هازار يدرك التعادل بضربة رأسية لم تثمر، ليمني دورتموند بهزيمته الثانية بعد 3 انتصارات متتالية محلية وقبل استقباله سبورتينغ لشبونة البرتغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

-تألق نكونكو-

وفي المباراة الثانية، يدين لايبزيغ بفوزه إلى مهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو صاحب الهدفين الأوّل والخامس (15 و70)، وتمريرة حاسمة إلى مسجل الهدف الثاني الدنماركي يوسف بولسن (23) وتسببه بركلة جزاء ترجمها بنجاح السويدي إميل فورسبرغ إلى هدف رابع في الدقيقة 60.

وأضاف المدافع الفرنسي نوردي موكييلي الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الاوّل، فيما اختتم المالي أمادو حيدرا المهرجان التهديفي لفريقه في الدقيقة 77.

وحقق لايبزيغ الذي رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، فوزه بعد تعادل وخسارتين في المراحل الثلاث السابقة في الـ "بوندسليغا"، تخللها هزيمة مدوية قارية أمام مانشستر سيتي الانكليزي 3-6 في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال أوروبا.

وفاز أونيون برلين على ضيفه أرمينيا بيليفيلد بهدف وحيد أيضا سجله كيفن بيهرنز (88)، وتعادل أينتراخت فرانكفورت مع كولن بهدف للكولومبي رافايل سانتوس بور (45+6) مقابل هدف للتونسي إلياس السخيري (14).

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي بوخوم مع شتوتغارت، وفرايبورغ مع أوغسبورغ.

© 2021 AFP