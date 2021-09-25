بطولة إيطاليا: نجل مالديني ودياز يقودان ميلان لاستعادة الصدارة موقتا

ألبرتو بيتسولي ا ف ب/ا ف ب

مهاجم ميلان دانييلي مالديني خلال مباراة فريقه أمام سبيتسيا 2-1، في افتتاح مباريات المرحلة السادسة في 25 أيلول/سبتمبر 2021

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ميلانو (أ ف ب)

قاد دانييلي مالديني، نجل اسطورة الدفاع الإيطالية باولو، في أول مشاركة له اساسياً في الدوري الإيطالي لكرة القدم ولاعب الوسط الاسباني المعار من ريال مدريد الإسباني ابراهيم دياس فريقهما ميلان الى الفوز على مضيفه سبيتسيا 2-1 السبت في افتتاح المرحلة السادسة واستعادة الصدارة مؤقتا.

جاءت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الثاني، حيث افتتح مالديني، حفيد الراحل تشيزاري أحد أساطير "روسونيري"، التسجيل في الدقيقة 48 برأسية اثر عرضية من الجناح الفرنسي بيار كالولو، أمام ناظري والده باولو المدير الرياضي للنادي.

وأدرك الفريق المضيف التعادل عبر دانييلي فيردي في الدقيقة 80، ليرد البديل دياس بهدف النقاط الثلاث والصدارة بعد ثلاث دقائق من دخوله إلى أرض الملعب (86).

وسمح الفوز الخامس لميلان الذي ما زال سجله خالياً من الخسارة إذ تعادل مرة وكانت مع مضيفه يوفنتوس 1-1 في المرحلة الماضية، باستعادة الصدارة مؤقتا برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن نابولي صاحب العلامة الكاملة في خمس مباريات والذي يستضيف كالياري غدا، وبفارق ثلاث نقاط عن جاره إنتر حامل اللقب الذي يلعب أمام أتلانتا لاحقاً.

وأبقى هدف مالديني الابن إرث هذه العائلة العريقة في عالم المرة المستديرة، إذ جاء بعد 13 عاماً من الهدف الاخير لوالده في الـ"سيري إي" في آذار/مارس 2018.

وخاض دانييلي الذي سيبلغ 20 عاماً في 11 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل، المباراة اساسياً في مركز صانع الالعاب، خلف الوافد الجديد المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو والعائد إلى خط المقدمة بعد غياب قسري بسبب اصابته بفيروس كورونا وشعوره بآلام في ظهره.

ولعب دانييلي قرابة ساعة، قبل أن يغادر الملعب ليحل بدلاً منه لاعب الوسط الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر في الدقيقة 59.

وشارك مالديني الذي لعب لدقائق معدودة في مباراة الخسارة أمام ليفربول 2-3 في الجولة الاولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أورويا في 15 الشهر الحالي، كبديل في 9 مباريات في الدوري المحلي قبل مباراة سبيتسيا.

ولم يلعب أساسياً مع الفريق الأوّل "روسونيري" سوى مرتين، وكانتا العام الماضي في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

ويعتبر والده مالديني (53 عاماً) اسطورة الدفاع الإيطالية والعالمية حيث خاض أكثر من 900 مباراة في مختلف المسابقات مع النادي اللومباردي الذي دافع عن ألوانه طوال مسيرته. وفاز بدوري الابطال 5 مرات وبلقب الدوري المحلي 7 مرات من بين عدة كؤوس رفعها في مسيرته.

أما الجد تشيزاري الذي توفي في عام 2016، فلعب معظم مسيرته في ميلان وارتدى قميصه بين عامي 1954 و1966، وتوج بطلاً للدوري أربع مرات ورفع في عام 1963 أول لقب من 7 للكأس ذات الاذنين الكبيرتين في تاريخ النادي.

وتختتم مباريات اليوم بلقاء جنوى مع فيرونا.

© 2021 AFP