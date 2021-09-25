بطولة فرنسا: نيس يستعيد التوازن

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باريس (أ ف ب)

استعاد نيس توازنه بفوزه الكبير على مضيفه سانت إتيان 3-صفر السبت في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبكر نيس بالتسجيل عبر مهاجمه الجزائري الاصل أمين فريد غويري في الدقيقة 15، وانتظر الشوط الثاني لحسم النتيجة بإضافة هدفين عبر الهولندي كالفن ستينغز (54) والدولي الجزائري أندي ديلور (83).

وهو الفوز الرابع لنيس هذا الموسم والاوّل بعد تعادل مع موناكو وخسارة أمام لوريان، فرفع رصيده الى 13 نقطة وصعد الى المركز الثالث مؤقتاً بفارق نقطة واحدة خلف مرسيليا الذي يستضيف لنس الاحد في ختام المرحلة، ومتقدماً بفارق نقطة أيضا على أنجيه الذي يحل ضيفاً على تروا الأحد أيضاً، ولنس ولوريان الذي يحل ضيفاً على ليون لاحقا.

في المقابل، مني سانت إتيان بخسارته الخامسة توالياً بعد ثلاث تعادلات متتالية في بداية الموسم فتراجع إلى المركز الأخير بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

ويلعب لاحقا أيضاً ستراسبورغ مع ليل حامل اللقب، وباريس سان جرمان مع مونبلييه.

ويلتقي الأحد أيضاً بوردو مع رين، وبريست مع متز، ورينس مع نانت، وكليرمون-فيران مع موناكو.

© 2021 AFP