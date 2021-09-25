جائزة روسيا الكبرى: انطلاقة غير مسبوقة لنوريس من المركز الأول

يوري كوتشيتكوف تصوير مشترك/ا ف ب

سينطلق البريطاني لاندو نوريس للمرة الأولى من المركز الأول في بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة سوتشي الروسية

إعلان اقرأ المزيد

سوتشي (روسيا) (أ ف ب)

سينطلق البريطاني لاندو نوريس للمرة الأولى في مسيرته من المركز الأول في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، بعد تصدر سائق ماكلارين التجارب الرسمية لجائزة روسيا الكبرى السبت.

وينطلق خلف نوريس البالغ 21 عاماً الإسباني كارلوس ساينس سائق فيراري، فيما حلّ بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون رابعاً وراء مواطنه جورج راسل سائق وليامس.

من جهته، سينطلق الهولندي ماكس فيرستابن من المركز الأخير الأحد بعد معاقبته لتبديل محرك سيارته ريد بول.

ويتصدر فيرستابن ترتيب السائقين مع 226.50 نقطة مقابل 221.50 لهاميلتون بطل العالم سبع مرات.

واتخذت الحظيرة النمسوية قرار تبديل محرك سيارة فيرستابن، بالتزامن مع عقوبة التراجع 3 مراكز اثر اعتبار الهولندي مسؤولاً عن الحادث الذي جمع بينه وبين مطارده هاميلتون على حلبة مونتسا الإيطالية في الجولة السابقة.

© 2021 AFP