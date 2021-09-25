دوري "أن بي ايه": ويغنز سيغيب عن مباريات ووريرز البيتية لعدم تلقي اللقاح

إزرا شو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لن يتمكن ويغنز من خوض مباريات ووريرز البيتية بسبب عدم تلقيه لقاح كورونا

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سان فرانسيسكو (أ ف ب)

رفضت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين طلباً من الكندي أندرو ويغينز، لاعب غولدن ستايت ووريرز، للحصول على إعفاء ديني من لقاح فيروس كوفيد-19، ما يعني عدم قدرته على خوض مباريات فريقه على أرضه الموسم المقبل.

وجاء في بيان الجمعة أن رفض ويغنز تلقي اللقاح ينتهك قواعد إدارة الصحة في مدينة سان فرانسيسكو والذي يفرض تلقيح جميع الأشخاص المتواجدين في أحداث مغلقة كبرى.

وطلب ويغنز (26 عاماً) اعفاء من القاعدة لخلفيات دينية، لكن رابطة الدوري رفضت هذا الطلب.

جاء في بيان رابطة "أن بي ايه": "راجعت أن بي ايه ورفضت طلب الإعفاء الديني لأندرو ويغنز من قواعد إدارة الصحة في سان فرانسيسكو المتطلب تلقيح كل المشاركين فوق عمر 12 سنة في الأحداث الداخلية المغلقة".

تابع "لن يكون ويغنز قادرا على خوض مباريات ووريرز البيتية، حتى يفي بمتطلبات التلقيح في المدينة".

ويُعدّ ويغنز من أبرز لاعبي الدوري الذين أعلنوا رفضهم تلقي اللقاح.

قال في آذار/مارس الماضي "لكل شخص خصوصيته. من يريد الحصول عليه فليقم بذلك، ومن لا يريد له الحرية".

تابع "حاليا لن أتلقاه، لكني لا أشجع الآخرين لاتخاذ خطوتي. اتخذ قراراتي الشخصية، لكن الآن لن أتلقى اللقاح".

ويخوض ووريرز مباراته الأولى في الدوري ضد لوس أنجليس كليبرز في 21 تشرين الأول/اكتوبر المقبل.

© 2021 AFP