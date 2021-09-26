أوسيك يضع حداً لهيمنة جوشوا في الوزن الثقيل

أدريان دنيس ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

وضع الأوكراني ألكسندر أوسيك حداً لهيمنة البريطاني أنتوني جوشوا على بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل، باسقاطه على أرضه في لندن باجماع الحكام بالنقاط، ما أضعف آمال توحيد الألقاب في "معركة بريطانيا" مع تايسون فيوري.

وانهى جوشوا الجولة الثانية عشرة راضخاً لموهبة خصمه أمام 66 ألف متفرج على ملعب توتنهام هوتسبير.

وتفوّق الأوكراني 117-112، 116-112 و115-113، بعلامات الحكام الثلاثة.

ورفع أوسيك رصيده إلى 19 فوزاً من 19 نزالاً احترافياً، ليصبح ثالث ملاكم بعد الأميركي إيفاندر هوليفيلد والبريطاني ديفيد هاي يحرز لقبي وزني الثقيل وكروزر (بين الثقيل والثقيل-الخفيف).

ولطالما تطلّع عشاق الملاكمة لنزال بين جوشوا ومواطنه فيوري الذي يدافع عن لقبه في المجلس العالمي للملاكمة أمام الأميركي ديونتاي وايلدر في لاس فيغاس الشهر المقبل، وهي ثالثة مواجهة بينهما بعد تعادل وفوز لفيوري.

وتعيّن على جوشوا تخطي أوسيك، البطل الأولمبي في لندن 2012 للوزن الثقيل حيث أحرز البريطاني ذهبية الوزن السوبر ثقيل، في نزال على ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة "آي بي اف"، رابطة الملاكمة العالمية "دبليو بي ايه" ومنظمة الملاكمة العالمية "دبليو بي أو".

وكان من المتوقع أن يواجه جوشوا مواطنه فيوري في نزال على لقب موحد للوزن الثقيل في المملكة العربية السعودية في آب/أغسطس الماضي، غير انه تم إلغاء النزال بعدما أصدرت هيئة تحكيم أميركية قراراً قضى أن يدافع حامل لقب المجلس العالمي للملاكمة "دبليو بي سي" عن لقبه مجدداً أمام الاميركي ديونتاي وايلدر لأسباب تعاقدية.

© 2021 AFP