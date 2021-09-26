القوات السودانية "تتصدى لتوغل" إثيوبي في منطقة الفشقة الحدودية

أشرف شاذلي ا ف ب/ارشيف

غروب الشمس في قرية في منطقة الفشقة الصغرى بتاريخ 16 آذار/مارس 2021

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الخرطوم (أ ف ب)

أعلنت القوات المسلحة السودانية الاحد بأنها "تصدت لتوغل لقوات اثيوبية" في منطقة الفشقة الزراعية الحدودية التي يطالب بها البلدان.

وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد الطاهر أبوهاجة في بيان مقتضب تلقته وسائل الاعلام "القوات المسلحة تتصدى لمحاولة توغل لقوات اثيوبية في قطاع ام براكيت وتجبرها على التراجع" دون أن يقدم اي تفاصيل.

وتقع ام براكيت بمحاذاة اقليم تيغراي الاثيوبي الذي يشهد اضطرابات منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وتطالب كل من السودان وإثيوبيا بمنطقة الفشقة الزراعية الخصبة حيث يعمل مزارعون إثيوبيون فيما أعاد الجيش السوداني نشر قواته فيها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتشهد العلاقات بين السودان واثيوبيا تدهورا منذ أشهر بسبب التنازع على منطقة الفشقة التي يؤكد البلدان أنها داخل حدودهما الدولية ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك أراضيها.

هذا فضلا عن الخلاف بين أديس ابابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة اخرى بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الازرق، الفرع الرئيسي المكون لنهر النيل.

© 2021 AFP