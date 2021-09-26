بطولة إنكلترا: خيمينيس يقود ولفرهامبتون للفوز بهدف أول منذ عودته من الاصابة

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الدولي المكسيكس راوول خيمينيس يسجل هدف الفوز لوفرهامبتون ضد شاوثمبتون في الدوري الانكليزي لكرة القدم في 26 ايلول/سبتمبر 2021

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لندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

سجل المهاجم المكسيكي راوول خيمينيس هدفه الاول منذ عودته من الاصابة الخطيرة في الرأس التي تعرض لها الموسم الماضي، ليمنح فريقه ولفرهامبتون فوزًا صعبًا على مضيفه ساوثمبتون 1-صفر ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم الأحد.

وتعرض الدولي المكسيكي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لكسر في جمجمته ما هدد مسيرته، إثر اصطدام مع مدافع أرسنال حينها الدولي البرازيلي دافيد لويز، ما أدى الى غيابه عن باقي الموسم الفائت.

وسجل خيمينيس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61 بعد مراوغة رائعة على دفعتين أمام المدافعين قبل يسدد الكرة على يمين الحارس أليكس ماكارثي، ليهز الشباك في الدوري للمرة الاولى منذ 336 يومًا ويجد طريقه الى المرمى بعدما بدأ أساسيًا في كل مباراة هذا الموسم.

وكاد أن يسجل اللاعب الذي يلعب الآن والضمادة على رأسه هدفه الثاني لولا تصدي ماكارثي في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

واستعاد فريق الذئاب عافيته بعد خسارته الاسبوع الماضي 2-صفر خارج قواعده امام برنتفورد الوافد الجديد، محققًا فوزه الثاني هذا الموسم مقابل أربع هزائم برصيد 6 نقاط في المركز الثالث عشر.

أما ساوثمبتون الذي تأثر هذا الموسم برحيل هدافه داني إينغز الى أستون فيلا، لا يزال يبحث عن فوزه الاول بعد أن مني بالهزيمة الثانية مقابل اربعة تعادلات في المركز السادس عشر.

ويلعب لاحقًا أرسنال مع ضيفه توتنهام في ديربي شمال لندن.

© 2021 AFP