بطولة إيطاليا: يوفنتوس يتابع صحوته بفوز صعب على سمبدوريا

ألبيرتو بيزولي ا ف ب/ا ف ب

سجّل لاعب يوفنتوس الارجنتيني باولو ديبالا الهدف الاول لفريقه امام سمبدوريا ضمن المرحلة السادسة من الدوري الايطالي لكرة القدم قبل ان يخرج مصابا من المباراة

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تورينو (إيطاليا) (أ ف ب)

تابع يوفنتوس صحوته بعد بداية متعثرة للموسم وحقّق فوزه الثاني تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الصعب على سمبدوريا 3-2 على ملعبه "أليانز ستاديوم" ضمن المرحلة السادسة الاحد.

سجّل لفريق "السيدة العجوز" كل من الأرجنتيني باولو ديبالا (10) وليوناردو بونوتشي (43 من ضربة جزاء) ومانويل لوكاتيلي (57)، فيما أحرز هدفي سمبدوريا الياباني مايا يوشيدا (44) وأنتونيو كاندريفا (83).

واستهل يوفنتوس الموسم بالفشل بتحقيق الفوز خلال المراحل الأربع الأولى في سيناريو لم يحصل معه منذ موسم 1961-1962، قبل أن يعود ويتنفس الصعداء الأربعاء بتحقيقه فوزه الأول بصعوبة بالغة على مضيفه سبيتسيا 3-2، بعدما كان متخلفاً 1-2.

ويعاني يوفنتوس من أسوأ إنطلاقاته على الإطلاق بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عاد الى فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي، لكن مشكلة يوفنتوس بدأت الموسم الماضي حتى بوجود أفضل لاعب في العالم خمس مرات وأهدافه الغزيرة، ما أدى في النهاية الى التنازل عن لقب الدوري بعدما احتكره طيلة تسعة مواسم متتالية وذلك لمصلحة انتر.

ويأمل المدرب ماسيميليانو أليغري أن يستمر فريقه باستعادة نغمة الإنتصارات، لا سيما بعد تحقيقه فوزين متتاليين، مكّناه من التقدم الى المركز التاسع مؤقتاً بعدما كان الفريق متأخراً في الترتيب.

وبات يوفنتوس يملك في رصيده 8 نقاط من 6 مباريات، بينما يحتل سمبدوريا المركز 14 برصيد 5 نقاط.

بدأ يوفنتوس المباراة بشكل أفضل، وتمكن نجمه الارجنتيني ديبالا من افتتاح التسجيل في وقت مبكر بتمريرة للنجم الشاب لوكاتيلي فتابعها ديبالا بشكل رائع في الزاوية الدنيا من المرمى (10). لكن فرحة ديبالا تحوّلت الى دموع بعدما اضطر في الدقيقة 21 الى مغادرة ارض الملعب بسبب اصابة عضلية حيث بدا عليه التأثر الشديد.

وتابع "يوفي" ضغطه وتمكّن من الحصول على ركلة جزاء بعدما ارتطمت كرة فيديريكو كييزا بيد نيكولا مورو، فانبرى الى الركلة المدافع المخضرم بونوتشي بنجاح (43).

غير انّ الضيوف اشعلوا المباراة قبل بداية الشوط الثاني بعدما تمكن الياباني يوشيدا من تقليص النتيجة الى 1-2، بكرة رأسية إثر ركلة ركنية (44).

لم ينتظر اصحاب الارض طويلا لاستعادة فارق الهدفين، وتمكن الوافد الجديد لوكاتيلي من تسجيل هدفه الاول على الاطلاق مع يوفنتوس بعد انضمامه هذا الصيف قادما من ساسوولو بفضل تمريرة البديل ديان كولوشيفسكي (57).

لكن مرة جديدة، رفض سمبدوريا ترك المباراة من دون قتال، وتمكن من فرض دقائق عصيبة على يوفنتوس، بعدما قلّص النتيجة مجددا عن طريق المخضرم كاندريفا بعد لعبة جماعية رائعة (83).

ضغط سمبدوريا بشكل كبير في الدقائق الاخيرة وسط تكتل دفاعي لدى يوفنتوس في محاولة لحماية تقدمه بهدف، وهو ما حصل، ليخرج رجال المدرب أليغري بفوز بشق الانفاس.

وتستكمل المرحلة بسلسلة مباريات ابرزها مواجهة دربي العاصمة بين لاتسيو وروما من ناحية، ومباراة نابولي وكالياري من ناحية اخرى في ختام مباريات الاحد.

© 2021 AFP