فحص كوفيد سلبي لبولسونارو لدى عودته من نيويورك

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برازيليا (أ ف ب)

أعلنت الحكومة البرازيلية أن فحص الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو جاء سلبيا لكوفيد-19 الأحد بعد تسجيل ثلاث حالات في وفده عند عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال بيان "جاءت نتيجة فحص رئيس الجمهورية جايير بولسونارو سلبية اليوم الأحد في قصر ألفورادا" بدون تحديد ما إذا سيستأنف الرئيس الذي وضع في الحجر الصحي عند عودته من نيويورك الأربعاء، أنشطته الاثنين أو سيجري فحصا ثانيا قبل ذلك.

أعلن النائب إدواردو بولسونارو نجل الرئيس البرازيلي الجمعة أنه ثبتت إصابته بكوفيد-19، وهي ثالث حالة إصابة في الوفد البرازيلي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أصيب بالفيروس عضو آخر في الوفد البرازيلي لدى الأمم المتحدة هو وزير الصحة مارسيلو كيروغا. وكانت نتيجة فحصه إيجابية في نيويورك بعد الجمعية العامة واضطر إلى البقاء في الحجر الصحي في أحد فنادق المدينة.

والحالة الاولى كانت لدبلوماسي وصل إلى نيويورك قبل يوم من بولسونارو.

وشوهد جايير بولسونارو الذي لم يتلق اللقاح ضد كوفيد، عدة مرات بدون كمامة أثناء زيارته لنيويورك.

وتعرض لانتقادات شديدة بسبب إدارته للأزمة الصحية، وأكد مرارًا أنه سيكون "آخر برازيلي" يتلقى اللقاح ضد كوفيد.

وتم اعطاء 222 مليون جرعة لقاح حتى الآن في بلاده.

© 2021 AFP