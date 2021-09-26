كأس لايفر: فريق أوروبا يحسم اللقب الرابع تواليًا ضد فريق العالم

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بوسطن (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

حسم فريق أوروبا اللقب الرابع تواليًا في كأس لايفر الاستعراضية لكرة المضرب على حساب فريق العالم، بتقدمه 14-1 الاحد ما سيجعل عودة الاخير مستحيلة في المباريات المتبقية من اليوم الثالث والاخير في مدينة بوسطن الاميركية المضيفة.

وبفوز الثنائي الألماني ألكسندر زفيريف والروسي أندري روبليف على الكندي دنيس شابوفالوف والأميركي رايلي أوبيلكا 6-2، 6-7 (4/7)، 10-3 في المواجهة الاولى من اليوم الاخير، ضَمَنَ الفريق الاوروبي اللقب الرابع.

بهذا الفوز، حصد فريق القارة العجوز ثلاث نقاط رافعًا رصيده الى 14، علمًا أن 13 كافية للفوز بالكأس، بعد أن حصد 11 في اليومين الاولين. وتتبقى ثلاث مواجهات في الفردي في اليوم الثالث، إلا أنها لن تؤثر على النتيجة النهائية حتى في حال فوز فريق العالم بالنقاط التسع جميعها.

كانت هيمنة الفريق الاوروبي واضحة منذ اليوم الاول الجمعة ما يعكس سيطرة لاعبيه على كرة المضرب العالمية، حتى بغياب المصنف اول الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي أخفق في تحقيق ألقاب البطولات الاربع الكبرى جميعها في عام واحد بعد خسارته نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في وقت سابق من الشهر الحالي، والإسباني رافايل نادال الذي يتعافى من إصابة في قدمه او السويسري روجيه فيدرر الذي خضع لجراحة جديدة في ركبته. إلا أن الاخير كان حاضرًا في المدرجات بعد أن كان له الفضل في إطلاق هذه المسابقة في العام 2018.

وهيمنت أوروبا بوجود الروسي دانييل مدفديف الثاني عالميًا الذي حرم ديوكوفيتش من حلمه وتوج في نيويورك بأول ألقابه الكبرى، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (3)، زفيريف (4)، روبليف (5)، الايطالي ماتيو بيريتيني (7) والنروجي كاسبر رود (10).

© 2021 AFP