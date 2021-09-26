ماراثون برلين: أدولا يحبط بيكيلي الراغب بتحطيم الرقم العالمي

توبياس شفارتس ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

أحرز الإثيوبي غي أدولا لقب ماراثون برلين المرموق الأحد بزمن 2:05:45 ساعتين، متفوّقا على الكيني المغمور بيثويل ييغون بفارق 29 ثانية والمرشح الكبير مواطنه كينينيسا بيكيلي بفارق دقيقة وثانيتين.

ولدى السيدات، تفوّقت الإثيوبية غوتيتوم جبريسيلاسي البالغة 26 عاماً والتي خاضت سباق الماراثون للمرة الأولى، بزمن 2:20:09 ساعتين، متقدّمة على مواطنتيها هيووت غيبريكيدان بفارق دقيقة و14 ثانية وهيلين تولا بفارق دقيقتين و56 ثانية.

وأقيم السباق في شوارع برلين وهو الأول من بين 6 سباقات كبرى يشارك فيه نخبة العدائين ومجموعة مشاركين بلغ عددها 25 ألفاً، منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وكان بيكيلي (39 عاماً) يأمل بتحطيم الرقم القياسي العالمي في برلين، حيث فشل في تحقيق هدفه بفارق ثانيتين فقط في نسخة عام 2019.

ويُعتبر ماراثون برلين الذي لم ينظم العام الماضي بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19"، أرضاً خصبة لتحطيم الرقم القياسي العالمي للمسافة (42.195 كلم) حيث تحقق ذلك 7 مرات منذ عام 2003، آخرها في عام 2018 باسم البطل الأولمبي والعالمي الكيني إليود كيبتشوغي (36 عاماً) الغائب هذه السنة والذي كان أوّل عداء ينزل تحت حاجز ساعتين و2 دقيقتين عقب تسجيله 2:01.39 ساعتين.

قال أدولا (30 عاماً) "انطلق السباق سريعاً، وصلنا إلى منتصفه في ستين دقيقة (1:00:48 س)، ثم كان صعباً الحفاظ على الايقاع. لكني اعتقدت قبل السباق انه بمقدوري الفوز على كينينيسا".

أضاف فيما كانت درجة الحرارة 20 مئوية "كان الجوّ حاراً كثيراً وشعرت بأن قدماي تحترقان داخل حذائي".

طلب بيكيلي الذي عدل عن المشاركة في أولمبياد طوكيو، من "أرانبه" الانطلاق بسرعة كبيرة. وبعد 25 كلم على خط الانطلاق، كان أربعة عدائين يتفوّقون على الرقم العالمي الذي حققه كيبتشوغي في 2018.

تفوّق أدولا (وسط) على ييغون (يسار) والنجم بيكيلي (يمين) في ماراثون برلين توبياس شفارتس ا ف ب

لكن الإيقاع تدهور تدريجاً بعد مغادرة آخر "الأرانب" (الفارضين للايقاع) السباق، ما سمح لييغون بالدخول في المنافسة. وتقليصه الفارق إلى دقيقة و26 ثانية، ليحلّ وصيفاً في نهاية المطاف.

وفيما لاحظ بيكيلي بعد الكيلومتر السابع والعشرين بعدم قدرته على تحطيم الرقم العالمي، عمد إلى خوض سباق تكتيكي، لكن أدولا كان الأسرع على طرق العاصمة الألمانية وصولاً إلى بوابة براندنبورغ الشهيرة.

أقرّ الإثيوبي الذي كشف الجمعة عن جاهزيته لتحطيم الرقم العالمي "المشكلة الأكبر لي كانت النقص في التمارين بسبب الجائحة".

تابع "أردت تحقيق الأفضل لكن الأمر كان مستحيلاً. هذا لا يعني أن مسيرتي انتهت".

وكان بيكيلي، المتوج في برلين عامي 2016 و2019، كشف أخيرا انه أصيب بفيروس كورونا قبل 9 أشهر.

وأكد صاحب رصيده ثلاث ذهبيات أولمبية وخمس عالمية في 5 آلاف و10 آلاف م بين 2003 و2009، انه سيشارك أيضاً في ماراثون نيويورك في 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبالنسبة لأدولا الذي سجل 2:03.46 ساعتين في نسخة عام 2017 وراء كيبتشوغي عندما كان في بداياته نظرا لاختصاصه في سباق نصف الماراثون، فقد خاص في برلين الماراثون الرابع في مسيرته. ويتدرّب في أديس أبيبا منذ 2014 ضمن مجموعة يشرف عليها الإيطالي جاني ديمادونّا.

© 2021 AFP