مقتل أربعة فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

حازم بدر اف ب

جندي إسرائيلي يجادل امرأة فلسطينية من قرية سوسية خلال مواجهات مع مستوطنين من مستوطنة تحمل نفس الاسم فيما تزور مجموعة من ممثلي الاتحاد الأوروبي المنطقة المصنفة ج (خاضعة للإدارة الإسرائيلية) في الضفة الغربية المحتلة على أطراف قرية يطا في 24 أيلول/سبتمبر 2021.

إعلان اقرأ المزيد

القدس (أ ف ب)

قتل أربعة فلسطينيين الأحد في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في موقعين بالضفة الغربية، بحسب مصادر في الجيش الإسرائيلي ومسؤولين فلسطينيين في حادثة أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي ودانتها الرئاسة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد ثلاثة مواطنين في بلدة بدو شمال القدس"، بعدما أعلنت في وقت سابق مقتل فلسطيني ""بالرصاص الحي" من قرية برقين جنوب غرب مدينة جنين.

وشاهد مصور وكالة فرانس برس بقع دم كبيرة في أرض زراعية في منطقة بدو.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شيفلر لوكالة فرانس برس إن القتلى سقطوا خلال عملية إسرائيلية للقبض على "إرهابين" من مقاتلي حركة حماس.

وبحسب شيفلر فإن العملية "جارية" بمشاركة الجيش وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" واستهدفت خلية تابعة لحركة حماس.

وأضاف المتحدث أن العملية بدأت قبل منتصف ليل السبت حيث تم تنفيذ اعتقال قرب جنين "دون اشتباكات".

واندلع "اطلاق النار" بعدما نزلت القوات الإسرائيلية إلى برقين في وقت مبكر من صباح الأحد لتنفيذ اعتقال آخر، في حين وقع تبادل ثان لإطلاق النار في قرية بدو شمال غرب القدس، على ما أشار شيفلر.

وأكد شيفلر تنفيذ "عدة اعتقالات".

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالعملية وأكد دعمه لها.

وقال في بيان صادر عن مكتبه "تحركت القوات الأمنية في الوقت المناسب خلال الليل في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) ضد مخربي حماس الذين كانوا على وشك تنفيذ عمليات إرهابية".

وأضاف "تصرف الجنود والقادة في الميدان كما هو متوقع، اشتبكوا مع العدو ونحن ندعمهم بالكامل".

ودانت الرئاسة الفلسطينية "الجريمتين البشعتين اللتين ارتكبتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وجنين".

واعتبرت الرئاسة في بيان بثته وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية أن استمرار "هذه السياسة سيؤدي إلى انفجار الأوضاع".

من جانبها، نعت حركة حماس الإسلامية في بيان "المجاهد القسامي أحمد زهران" و"ثلة من شهداء شعبنا الأبطال، والذين ارتقوا خلال الاشتباكات المسلحة البطولية مع قوات الاحتلال في مدينتي القدس وجنين".

من جهتها، نعت حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري "سرايا القدس" "شهيدها المجاهد أسامة صبح الذي ارتقى ... على أرض برقين".

وكثيرا ما تقع مواجهات بين فلسطينيين والجيش الاسرائيلي عندما يدخل الجيش الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية لتنفيذ عمليات اعتقال.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

© 2021 AFP