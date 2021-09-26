مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (وزارة)

حازم بدر اف ب

جندي إسرائيلي يجادل امرأة فلسطينية من قرية سوسية خلال مواجهات مع مستوطنين من مستوطنة تحمل نفس الاسم فيما تزور مجموعة من ممثلي الاتحاد الأوروبي المنطقة المصنفة ج (خاضعة للإدارة الإسرائيلية) في الضفة الغربية المحتلة على أطراف قرية يطا في 24 أيلول/سبتمبر 2021.

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جنين (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

قُتل فلسطيني بنيران إسرائيلية الأحد في الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي وصل إلى مستشفى ابن سينا في حالة حرجة من قرية برقين" جنوب غرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "سيعقب على الحادثة خلال وقت قصير".

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أن "قوات الجيش الإسرائيلي خاضت قتالا بالأسلحة النارية مع مسلحين فلسطينيين في شمال الضفة الغربية بالقرب من جنين".

وبحسب الإذاعة فإن الحادثة اندلعت "خلال عملية للجيش الإسرائيلي لاعتقال إرهابيين مشتبه بهم في المنطقة".

وتشهد جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية منذ عدة أشهر اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وقتل أربعة فلسطينيين منتصف الشهر الماضي خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين.

وكثيرا ما تقع مواجهات بين فلسطينيين والجيش الاسرائيلي عندما يدخل الجيش الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية لتنفيذ عمليات اعتقال.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

© 2021 AFP