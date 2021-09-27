إسرائيل تشارك في إكسبو 2020 في دبي

- ا ف ب

مسؤول التواصل في الجناح الإسرائيلي في إكسبو 2020 في دبي ناحيم غانتز يرحب بزائر خلال جولة إعلامية في 27 أيلول/سبتمبر 2021

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دبي (أ ف ب)

تستعد إسرائيل للمشاركة في معرض إكسبو 2020 في دبي الذي يفتتح رسميا الجمعة، في خطوة متقدمة جديدة في العلاقات بين الإمارات وإسرائيل اللتين وقعتا اتفاقا لتطبيع علاقاتهما قبل عام.

وتحت شعار "نحو الغد" باللغتين العبرية والعربية، أقيم الجناح الإسرائيلي برعاية وإشراف وزارة الخارجية الإسرائيلية، وهو مفتوح وضعت له أرضية توحي بوجود كثبان رملية وكسي سقفه بشاشات كبيرة. داخل الجناح، ممرات مصنوعة من طبقة رقيقة من الخرسانة ومطلية بلون الرمال.

وقال مسؤول التواصل في الجناح مناحيم غانتز لوكالة فرانس برس "نحن سعيدون للغاية. هي المرة الأولى التي (ينظم) فيها إكسبو في الشرق الأوسط، والمرة الأولى التي تشارك بها إسرائيل في حدث بهذا الحجم والأهمية. حدث عالمي بهذه الأهمية في دولة عربية".

وبحسب غانتز، أقيم الجناح الإسرائيلي "من عناصر مشتركة بيننا تظهر كم نحن نتشابه"، موضحا "على سبيل المثال، الرمال التي نقف عليها ترمز الى الكثبان الرملية. جغرافية إسرائيل والإمارات متشابهة للغاية".

ومرّ عام على توقيع الإمارات اتفاق إقامة علاقات مع إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر 2020، في خطوة تتطلع الدولة الخليجية الثرية أن تعود عليها بتريليون دولار من التبادلات الاقتصادية.

ومنذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات، أبرمت الإمارات وإسرائيل عددا من الاتفاقات التجارية، وارتفع عدد الشركات الإسرائيلية الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والزراعة في البلد الخليجي.

وتأمل الإمارات وإسرائيل اللتان تضرّر اقتصاداهما بفعل فيروس كورونا، تحقيق مكاسب كبرى من اتفاق التطبيع، لا سيما بالنسبة الى دبي الباحثة عن شركاء جدد في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والأعمال.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقّع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيراً المغرب، بعد اعتراف الأردن (1994) ومصر (1979) بإسرائيل.

وتراهن دبي على المعرض الذي تأجل افتتاحه لسنة بسبب الفيروس، لاستقطاب ملايين الزوار.

© 2021 AFP