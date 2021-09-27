إنقاذ نحو مئة مهاجر في بحر المانش يومي السبت والاحد

مهاجرون بعد انتشالهم من البحر على اثر غرق زورقهم في بحر المانش في 28 تشرين الأول/اكتوبر 2020

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ليل (فرنسا) (أ ف ب)

انقذ نحو مئة مهاجر كانوا يواجهون صعوبة في مضيق با-دو-كاليه بين فرنسا وبريطانيا، يومي السبت والأحد، على ما أعلنت السلطات البحرية الفرنسية للقناة وبحر الشمال مساء الأحد في بيان.

وفي البداية، انقذ نحو عشرين مهاجرا السبت عندما واجهوا صعوبات قبالة ميناء دانكيرك في شمال فرنسا، ولاحقاً في ليلة السبت الأحد "نحو أربعين شخصاً" كان بعضهم "يعاني من حالة طفيفة من انخفاض حرارة الجسم"، قبالة سانغات التي تبعد 50 كيلومترا غربا، بحسب البيان.

ثم تم الإبلاغ عن قارب آخر قبالة ديك، بالقرب من دانكيرك، حيث انقذ ثلاثين مهاجرا تقريبا.

وأُعيد الجميع إلى السواحل الفرنسية حيث قامت عناصر شرطة الحدود والاطفاء برعايتهم.

خلال ليل السبت الأحد، عثر على نحو ثلاثين مهاجراً على شاطئ بالقرب من بي دو سوم، على بعد حوالي مئة كيلومتر جنوب سانغات، وعلى رجلين يشتبه في أنهما مهربان.

اقر أحدهما، وهو عراقي، بنقل مهاجرين كانوا يرغبون بالذهاب إلى بريطانيا والثاني، وهو بولندي، كان ينقل في سيارته المعدات اللازمة للعبور، بحسب شرطة با-دو-كاليه.

منذ نهاية العام 2018، زادت عمليات الهجرة غير القانونية عبر المانش لمهاجرين يسعون للوصول إلى بريطانيا رغم التحذيرات المتكررة من السلطات التي تؤكد على الخطر المرتبط بحركة الملاحة الكثيفة والتيارات القوية وانخفاض درجة حرارة المياه.

حاول نحو 15400 مهاجر العبور بين الأول من كانون الثاني/يناير و31 آب/أغسطس ، منهم 3500 انقذوا بعدما واجهوا صعوبات في المضيق ونقلوا إلى السواحل الفرنسية، وفقًا للسلطات الفرنسية. في العام 2020، حاول 9500 شخص العبور في مقابل 2300 العام 2019 و600 العام 2018.

© 2021 AFP