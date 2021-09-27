دوري أبطال أوروبا: بيلينغهام نجم دورتموند الصاعد يعيش تحت جناحي والدته

إينا فاسبندر ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

في رصيد جود بيلينغهام هذا الموسم مع فريقه بوروسيا دورتموند هدفين و4 تمرريات حاسمة في 9 مباريات

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دورتموند (ألمانيا) (أ ف ب)

انبعث لاعب الوسط الدولي الانكليزي جود بيلينغهام برغم صغر سنه من رماد التألق ليتحوّل إلى قائد داخل وخارج الملعب في مدينة دورتموند الالمانية، حيث يتشارك شقّة مع والدته التي تساهم في ابقائه متواضعاً.

يخوض بيلينغهام الذي سيبلغ 19 عاماً في حزيران/يونيو المقبل، عامه الثاني في ألمانيا بقميص بوروسيا دورتموند، ولكنه سيكون الاسم الأوّل في قائمة طويلة من اللاعبين سيواجهون سبورتينغ البرتغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

يصرّ زميله المدافع المخضرم ماتس هوملس، المتوج بمونديال 2014، على القول "انه اللاعب الأكثر نضجاً وجدّية في سن الـ 18 عاماً الذي شاهدته".

ويتابع "انه لاعب كرة قدم رائع وشخص رائع أيضاً. سيشقّ طريقه الخاص بمفرده، لا جدل في ذلك".

تطارد الشائعات مستقبل بيلينغهام المرتبط بعقد مع دورتموند حتّى عام 2025، مع الكثير من التكهنات من وسائل إعلام بريطانية حيث تربطه التقارير بمواطنه ليفربول الذي يسابق الجميع للتعاقد معه من ضمن قائمة كبيرة من الأندية في "البريميرليغ" المتعطشة للحصول على توقيع هذا الشاب المتألق.

سجّل بيلينغهام هدفين ومرّر 4 كرات حاسمة في 9 مباريات خاضها في مختلف المسابقات مع بداية الموسم الحالي.

عمد دورتموند إلى بيع الانكليزي الآخر جايدون سانشو إلى مانشستر يونايتد مقابل 100 مليون دولار هذا الصيف في تموز/يوليو الماضي، في حين برز بيلينغهام كموهبة شابة جديدة في النادي الألماني ومن المتوقع أن يتحوّل في المستقبل إلى نجم انكليزي في دوري بلاده.

وبدا واضحاً أن مدرب منتخب "الأسود الثلاثة" غاريث ساوثغايت شاهد ما يكفي ليمنح بيلينغهام فرصة ارتداء قميص انكلترا للمرة الاولى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث بات في رصيده حتّى الآن 8 مباريات دولية.

انتقل بعمر السابعة عشرة من فريق مسقط رأسه برمنغهام سيتي إلى دورتموند العام الماضي مقابل 23 مليون يورو، لينضج في الـ "بوندسليغا" ويتحوّل في فترة قصيرة إلى أحد أبرز لاعبي خط الوسط.

كتب لاعب جناح ليفربول السابق ستيف ماكمانامان في عموده الاسبوعي، متكهناً بشأن مستقبل بيلينغهام "أنا متأكد انه سوف يُساوي سعره ثلاثة أضعاف ما دفعه دورتموند قبل عام".

دوّن بيلينغهام اسمه على لائحة المسجلين ومرر كرة حاسمة إلى المهاجم "العملاق" النروجي إرلينغ هالاند، ليساهم في فوز فريقه على بشيكتاش التركي 2-1 في الجولة الاولى للمسابقة القارية الأم.

-"من الجنون كم هو جيّد"-

طبع بيلينغهام قبلة على خد هالاند خلال مقابلة صحافية قبيل انطلاق المباراة، وتنعكس صداقتهما وتفاهمهما داخل المستطيل الاخضر إلى أهداف وقد ترجما ذلك في مباراة الفوز أمام هوفنهايم 3-2، فسجّل الانكليزي هدف التقدم 2-1 والنروجي هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني في المرحلة الثالثة من الدوري.

يرتبط الانكليزي جود بيلينغهام بعلاقة صداقة متينة مع زميله في بوروسيا دورتموند المهاجم النروجي إرلينغ براوت هالاند (إلى اليمين) ويترجم ذلك بأهداف وتمريرات داخل الملعب إينا فاسبندر ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

قال هالاند متحمّساً "من الجنون كم هو جيّد، وهو يبلغ 18 عاماً فقط، أي ثلاثة أعوام أصغر مني".

ولم تشذّ كلمات مدرب دورتموند الجديد ماركو روزه عن لاعبيه، إذ يقول مع الكثير من الفرح "جود هو شاب رائع"، معتبراً أن "عقلية" و"الارادة للعمل" و"الطاقة" هي العناصر الاساسية وسر نجاح لاعب الوسط.

ما زال أمام بيلينغهام الكثير لتعلّمه، على غرار سماحه للاعب بوروسيا مونشنغلادباخ السويسري دنيس زكريا بردّ فعل سريع بعد كرة ضعيفة في منطقة دورتموند، ليسجّل الهدف الوحيد في الدقيقة 37 ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري السبت، في ثاني خسارة للفريق "الأصفر والأسود" هذا الموسم مفوّتاً فرصة التقدم للمركز الثاني خلف بايرن ميونيخ المتصدر.

ومن دون هالاند وقائد الفريق ماركو رويس المصابين، عانى بيلينغهام لإيجاد إيقاعه داخل الملعب، حيث بدا كمن فقد سحره.

لكن خارج الملعب، يعيش بيلينغهام حياة شاب عادي في مقتبل العمر.

وبخلاف مواطنه سانشو الذي عوقب مرات عدة بسبب تخلفه عن التمارين خلال الأعوام الأربعة التي قضاها في دورتموند، تُراقب والدة بيلينغهام نجلها عن كثب حيث يتشاركان شقة، فيما عاد والده وشقيقه الأكبر إلى برمنغهام.

أثّرت قيود السفر بسبب تداعيات فيروس كورونا من فرص اجتماع جميع أفراد العائلة خلال الجائحة.

تقول دنيز بيلينغهام والدة جود لشبكة "دازون" للبث التدفقي "لطالما قلنا أن واحداً منا، إما أنا أو مارك (والده) سيرافقه".

وتابعت "لا يمر يوم إلاّ ونفكر أنه من الجميل أن نكون أسرة مجتمعة مع بعضها البعض، ولكن لطالما علمنا أن الامر سيكون مرتبطاً بالظروف".

من ناحيته، يردّد بيلينغهام انه "لا يمكن أن يكون ممتنٍ أكثر" من أن يعيش معه فرد من عائلته، مدعياً أنه لا يعاني من التوتر قبل خوضه لمباراة، لكن والدته تشعر "بالتوتر في كل مرّة أشاهده. تقلق بشأن الأشياء وهو أمر طبيعي بالنسبة للأهل".

© 2021 AFP