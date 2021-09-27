دوري أبطال أوروبا: سيميوني يطالب أتلتيكو بـ "التطوّر والتبدل"

خافيير سوريانو ا ف ب/ا ف ب

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مدريد (أ ف ب)

طالب مدرب أتلتيكو مدريد الاسباني، الارجنتيني دييغو سيميوني الإثنين حامل لقب "لا ليغا" بـ "التطوّر والتبدّل" من أجل عدم الوقوع فريسة منافسيه، وذلك قبيل مباراته المنتظرة أمام ميلان الإيطالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده "نأتي من موسم حيث باتت الاندية تعرفنا وهي تعمل بناء على ذلك على نقاط القوة لدينا".

وأردف "علينا أن نتطور، ونتبدّل وأن نبحث عن سُبل أخرى عندما نكون في مثل هذه الحالات" في إشارة إلى الخسارة الاولى لحامل اللقب هذا الموسم في الدوري والتي جاءت أمام متذيل الترتيب ألافيس بنتيجة صفر-1.

ولم يفز "كولتشونيروس" سوى في مباراتين من مبارياته الست الاخيرة في مختلف المسابقات، كما أن خسارته يوم السبت هي الثالثة له في أربع مباريات فشل خلالها رجال سيميوني في هز الشباك.

وأضاف المدرب الأرجنتيني "في العديد من المباريات التي خضناها بدا أن الفريق المنافس سيطر على المساحات".

ودعا سيميوني لاعبيه "للحفاظ على القوة التي جعلتنا قادرين على المنافسة" عقب بداية غير مقنعة قارياً اثر التعادل السلبي على أرضه أمام بورتو البرتغالي ضمن منافسات المجموعة الثانية الصعبة التي تضم أيضًا إلى جانب ميلان، ليفربول الانكليزي.

يدرك سيميوني جيداً أهمية مباراته المقبلة أمام الفائز بلقب المسابقة الأم سبع مرات، لذا قال قبيل سفره إلى سان سيرو "ستكون مباراة صعبة يتوجب علينا خلالها أن نحاول وأخذها إلى نواحٍ حيث بامكاننا أن نؤلمهم".

ومن المتوقع عودة قائد الفريق كوكي والدولي الفرنسي توما ليمار بعد تعافيهما من الاصابة، فيما سيكون المهاجم البرتغالي جواو فيليكس ضمن قائمة اللاعبين بعد عودته من الإيقاف لمباراتين.

في المقابل، ينتظر سيميوني أن يستعيد مهاجمه القديم-الجديد الفرنسي أنطوان غريزمان نجاعته التهديفية اثر عودته إلى العاصمة مدريد على سبيل الإعارة من برشلونة الشهر الماضي.

بدّد كوكي المخاوف حول تراجع أداء مهاجم منتخب "الديوك" بقوله "هذه الحالة مع غريزمان؟ هي لا تقلقني. ليس هو بمفرده من يلعب، فنحن نلعب معاً. علينا جميعاً أن نستعيد أحاسيس أن نكون في القمة".

وختم قائلاً "واقع ألاّ يسجل لا يهمني. سوف تأتي (الاهداف). أنا واثق أنه يفضّل عدم التسجيل ولكن من أجل الفريق أن نحقق الانتصارات معاً بدلاً من أن يسجل ويخسر الفريق".

© 2021 AFP