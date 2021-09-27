سيدني تكشف عن "خارطة طريق نحو الحرية" بفضل انخفاض عدد الإصابات بكوفيد

سعيد خان ا ف ب

زوجان يتوجهان إلى سوبرماركت قبل قيود جديدة في ضاحية فيرفيلد في سيدني في التاسع من تموز/يوليو 2021

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سيدني (أ ف ب)

سيرفع الاغلاق الساري منذ ثلاثة أشهر عن سكان سيدني الذين تلقوا التطعيم في منتصف تشرين الأول/أكتوبر ، على ما ذكرت السلطات الاثنين كاشفة عن "خارطة طريق نحو الحرية" مع انخفاض عدد الإصابات في المدينة.

سيتمكن السكان مجددا من ارتياد الحانات والمطاعم والتسوق في سيدني وفي ولاية نيو ساوث ويلز في حال بلغ معدل الأشخاص الملقحين بالكامل ضد كوفيد-19، سبعين بالمئة، الذي تتوقع غلاديس بيرجيكليان، رئيسة وزراء الولاية، بلوغه في 11 تشرين الأول/أكتوبر.

قال نائب رئيس الوزراء جون باريلارو إن "خارطة طريق نحو الحرية" ستسمح بالسفر عبر ولاية نيو ساوث ويلز عندما يتم تطعيم 80% ممن تزيد أعمارهم عن 16 عاماً، ويمكن الوصول إلى هذه العتبة بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وسيتعين على البالغين غير الملقحين الانتظار حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر على الأقل للتمتع بالحريات نفسها، وفي هذا التاريخ سيكون قد تم اعطاء اللقاح لـ 90% من السكان ممن هم في سن التطعيم.

انخفض عدد الاصابات اليومية إلى 800 في نيو ساوث ويلز الاثنين، بعدما بلغت الذروة مع 1500 حالة تقريبا في أيلول/سبتمبر، وتلقى 85 % من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وإذ توقعت بيرجيكليان ارتفاع الاصابات مع رفع الاغلاق، اعربت عن ثقتها من القدرة على إدارة هذه الحالات.

وقالت "ما سيحمينا هو أن الكثير من الناس قد تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح".

شهدت أستراليا موجة وبائية في الشتاء بسبب المتحورة دلتا شديدة العدوى، مما دفع أكبر مدينتين في البلاد، سيدني وملبورن، على فرض الإغلاق لعدة أشهر.

لكن حملة التطعيم، التي بدأت ببطء، تسارعت، ما سمح بوضع خطة لرفع الاغلاق تشمل أيضاً استئناف الرحلات الجوية الدولية بحلول نهاية العام.

كذلك أعلنت العاصمة كانبيرا الاثنين رفع الاغلاق في 15 تشرين الأول/أكتوبر، مع إعادة فتح أبواب الحانات ومراكز التجميل والصالات الرياضية.

طلبت السلطات في منتصف آب/أغسطس، من سكان المدينة البالغ عددهم 400 ألف لزوم منازلهم للحد من انتشار الوباء.

© 2021 AFP