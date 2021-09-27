كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفاً غير محدّد" باتجاه البحر

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سيول (أ ف ب)

أعلن الجيش الكوري الجنوبي الثلاثاء أنّ كوريا الشمالية أطلقت باتجاه البحر قبالة سواحلها الشرقية "مقذوفاً غير محدّد.

ولم تدلِ رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي بأيّ معلومات إضافية في الحال.

من جهته قال مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية لوكالة فرانس برس مشترطاً عدم نشر اسمه إنّ الجيش الكوري الشمالي "أطلق على ما يبدو صاروخاً بالستياً".

وبعيد إطلاق الصاروخ، أكّد سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتّحدة كيم سونغ من على منبر الجمعية العامّة للأمم المتّحدة على "الحقّ المشروع" لبلاده في اختبار أسلحة و"تعزيز قدراتها الدفاعية".

وإذ لم يأتِ كيم في خطابه على هذه التجربة الصاروخية الأخيرة، قال إنّه "لا يمكن لأحد أن ينكر على كوريا الشمالية حقّها في الدفاع المشروع عن النفس من أجل أن تطوّر وتختبر وتصنّع وتمتلك أنظمة تسلّح"، مطالباً الولايات المتّحدة بأن تكفّ عن "سياستها العدائية" تجاه بلاده.

وأضاف السفير "جلّ ما نقوم هو تعزيز قدراتنا الدفاعية الوطنية من أجل الدفاع عن أنفسنا وضمان أمن بلادنا وسلامها بشكل موثوق به".

وإذ طالب كيم الولايات المتحدة "بأن تثبت بالأفعال أنّه ليست لديها أيّ إرادة معادية لنا"، قال "إذا حصل ذلك، فنحن مستعدّون للردّ" بنفس الطريقة "لكن لا يبدو أنّ الولايات المتحدة مستعدّة" للقيام بمثل هكذا خطوة.

كما شدّد السفير الكوري الشمالي على وجوب أن يكفّ الأميركيون "تدريباتهم العسكرية وأن يكفّوا عن نشر ترسانة أسلحة استراتيجية ضدّ بلادنا".

وفي ما خصّ كوفيد-19، قال السفير الكوري الشمالي إنّ بلاده اتّخذت "إجراءات صارمة" لمحاربة الجائحة، من دون أن يؤكّد تسجيل أيّ إصابة بالفيروس في كوريا الشمالية.

وفي مطلع أيلول/سبتمبر الجاري رفضت كوريا الشمالية تلقّي حوالي ثلاثة ملايين جرعة من اللّقاحات الصينية المضادّة للفيروس.

وكوريا الشمالية المعروفة برداءة نظامها الصحّي كانت من أوائل الدول التي أغلقت حدودها لمنع انتقال فيروس كورونا إلى أراضيها بعد ظهوره في الصين المجاورة.

ومنذ ذلك الحين، تؤكّد بيونغ يانغ باستمرار أنّ الفيروس لم يصل إلى أراضيها، وهو ما يشكّك فيه العديد من الخبراء.

© 2021 AFP