دوري أبطال أوروبا: أياكس يتابع عروضه القوية بفوز ثانٍ على بشيكتاش

كينزو تريبويارد ا ف ب/ا ف ب

رفع مهاجم أياكس أمستردام العاجي سيباستيان هالير رصيده إلى 5 اهداف في مباراتين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

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امستردام (أ ف ب)

حقّق أياكس أمستردام الهولندي فوزه الثاني توالياً ضمن المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه بشيكتاش التركي 2-صفر الثلاثاء على ملعبه "يوهان كرويف أرينا".

سجّل هدفي فريق العاصمة الهولندية كل من ستيفن برغويس (17) والعاجي سيباستيان هالير (43).

ورفع أياكس رصيده الى ست نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة، فيما لا يزال الفريق التركي من دون نقاط.

ورغم انّ بشيكتاش كان قاب قوسين أو أدنى من افتتاح التسجيل بعدما ارتطمت كرة البلجيكي ميتشي باتشواي المُعار من تشلسي الانكليزي بالقائم (10)، الا ان اياكس كان الطرف الافضل في اللقاء ونجح في انتزاع التقدم عن طريق برغويس بعد عمل مميز من زميله الصربي دوسان تاديتش قبل ان يمرّر له ليضعها في الجهة اليمنى من المرمى (17).

وقبل استراحة الشوطين، تمكن هالير من مضاعفة النتيجة بعدما استفاد من كرة عرضية لمست فخذه وتابعت طريقها نحو المرمى (43).

وحالف الحظ بشيكتاش بالخسارة بهدفين فقط، حيث هدّد أياكس مرماه بمحاولات كثيرة لكنه خرج بالنتيجة المطلوبة، وهي الفوز قبل مباراته المرتقبة امام بورسيا دورتموند الالماني في الجولة المقبلة.

وهذا الفوز الثاني لأياكس بعدما سحق سبورتينغ البرتغالي بنتيجة 5-1، في مباراة احرز فيها هالر "سوبر هاتريك"(4 أهداف)، ليرفع رصيده بعد هذه الأمسية الى 5 اهداف في مباراتين.

وضمن المجموعة ذاتها، يلعب دورتموند وسبورتنغ في وقت لاحق.

بور - دع/د ح

© 2021 AFP