دوري أبطال أوروبا: ميسي يسجّل هدفه الاول مع سان جرمان أمام سيتي   

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الارجنتيين ليونيل ميسي يحتفل بهدفه الاول مع باريس سان جرمان أمام مانشستر سيتي الانكليزي في دوري أبطال أوروبا

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باريس (أ ف ب)

افتتح النجم الارجنتيني ليونيل ميسي رصيده من الاهداف مع فريقه الجديد باريس سان جرمان الفرنسي وذلك أمام مانشستر سيتي الانكليزي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وجاء هدف ميسي إثر تمريرة خلفية من المهاجم كيليان مبابي في الدقيقة 74 فسددها "البرغوث" الصغير في الزاوية العليا ليمنح فريقه التقدم 2-صفر، بعدما كان السنغالي إدريسا غي افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة.

وانتظر ميسي مباراته الرابعة ليسجل هدفه الأوّل بعد إنضمامه الى النادي الباريسي قادماً من برشلونة الإسباني الشهر الماضي في انتقال هزّ كرة القدم العالمية.

وأحرز ميسي هدفه الـ 121 في المسابقة القارية الأم في 151 مباراة.

وحقق ميسي "هاتريك" 8 مرات، و"سوبر هاتريك" مرة واحدة امام أرسنال الإنكليزي، بينما سجّل خماسية في مرمى باير ليفركوزن الالماني.

ويعتبر ميسي، الى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد الانكليزي، اللاعبَين الوحيدَين اللذين سجلا في 17 نسخة متتالية من دوري الأبطال.

© 2021 AFP