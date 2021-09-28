روسيا تسجّل حصيلة يومية قياسية جديدة للوفيات جرّاء كوفيد (رسمي)

ألكسندر نيمينوف ا ف ب

عناصر أمن روس يضعون كمامات ويسيرون في الساحة الحمراء في وسط موسكو في 18 حزيران/يونيو 2021

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موسكو (أ ف ب)

سجّلت روسيا الثلاثاء حصيلة قياسية للوفيات جرّاء كوفيد بلغت 852 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في ظل تفشي المتحورة دلتا وبطء حملة التطعيم.

ويرفع الرقم الجديد العدد الإجمالي للوفيات في روسيا جرّاء كوفيد إلى 205,531، في حصيلة هي الأعلى على مستوى أوروبا.

واتُّهمت السلطات الروسية بالتقليل من مدى خطورة تفشي الوباء.

وبموجب تعريف فضفاض للوفيات المرتبطة بالفيروس، ذكرت وكالة "روستات" للإحصاءات أواخر آب/اغسطس أن روسيا سجّلت أكثر من 350 ألف وفاة.

وارتفع عدد الإصابات في روسيا التي تسجّل خامس أعلى حصيلة إصابات على مستوى العالم، منذ أن خيم جمود على حملة التطعيم الشهر الماضي.

وشهدت موسكو خصوصا ارتفاعا في عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي، إذ حذرت السلطات من ارتفاع عدد الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات.

وأفادت نائبة رئيس بلدية موسكو أناستازيا راكوفا أن معظم الإصابات المسجّلة في العاصمة حاليا ناجمة عن المتحورة دلتا.

وتظهر الاستطلاعات أن معظم الروس لا ينوون تلقي اللقاحات ويشككون فيها.

وسبق أن حدد الكرملين هدفا يتمثل بتطعيم 60 في المئة من سكان روسيا بشكل كامل بحلول أيلول/سبتمبر، لكنه تخلى عن هذا الهدف لاحقا رغم أن الجرعات كانت متاحة مجانا منذ كانون الأول/ديسمبر.

وحتى الثلاثاء، تم تطعيم 28 في المئة فقط من سكان روسيا بالكامل، وفق موقع "غوغوف" الذي يجمع بيانات كوفيد من مختلف المناطق.

© 2021 AFP