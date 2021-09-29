الأمم المتحدة تدين خطف مسؤول ليبي دعا لمظاهرات سلمية دعمًا للانتخابات

ليبيون تجمعوا للتعبير عن تأييدهم لحكومة الوحدة الوطنية في ساحة الشهداء بطرابلس في 24 أيلو/سبتمبر 2021

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طرابلس (أ ف ب)

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها لاختطاف عماد الحاراتي رئيس الرابطة الوطنية للشباب وهي منظمة حكومية، عقب دعوته لمظاهرات سلمية داعية لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

وقالت البعثة الأممية في بيان صحافي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إنها "تعرب عن قلقها بشأن سلامة عماد الحاراتي بعدما أفادت تقارير عن قيام مسلحين مجهولين باختطافه في طرابلس يوم 26 (أيلول)سبتمبر، عقب دعوته لمظاهرات سلمية لدعم إجراء الانتخابات في 24 (كانون الأول) ديسمبر".

أكدت البعثة، أن مصير المسؤول الليبي "ما زال مجهولاً". فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الليبية حول هذه الواقعة.

وجدد البيان التأكيد على أن "الحق في حرية التعبير والتجمع أساسي ومحمي بموجب القانون الوطني والدولي"، داعيًا إلى "الإفراج الفوري" عن الحاراتي وإجراء تحقيق سريع وشامل في واقعة اختطافه.

يأتي خطف الحاراتي، عقب شهر على خطف رضا فريطيس مدير مكتب نائب رئيس الحكومة الليبية في طرابلس، الذي أعلن عن إطلاق سراحه لاحقاً.

على الرغم من تشكيل حكومة انتقالية في شباط/فبراير الماضي برعاية الأمم المتحدة مهمتها التحضير لانتخابات عامة مقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر المقبل، ما زالت هذه الحكومة تواجه تحديات في تسجيل حالات الخطف والاخفاء القسري في معظم أنحاء ليبيا.

ويمثل تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر بعد أقل من 90 يوماً، أبرز التحديات التي تواجه الأطراف السياسية في ليبيا، في ظل غياب التوافق حول قانون انتخابي حتى الآن.

هذا وتواجه ليبيا تحديات لتجاوز عقد من العنف الدامي منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

© 2021 AFP