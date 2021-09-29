دوري أبطال أوروبا: أتالانتا يتخطى يونغ بويز بصعوبة ويتصدر

ميغيل ميدينا ا ف ب/ا ف ب

لاعب أتالانتا الإيطالي ماتيو بيسينا (يمين) سجل أول أهداف في دوري أبطال أوروبا في مرمى يونغ بويز السويسري في 29 أيلول/سبتمبر 2021

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بيرغامو (إيطاليا) (أ ف ب)

حقق أتالانتا الإيطالي فوزا صعبا على ضيفه يونغ بويز السويسري 1-صفر الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وانتزع الصدارة مؤقتا.

ومنح لاعب الوسط ماتيو بيسينا أتالانتا هذا الانتصار بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 68.

وبات بيسينا أول لاعب إيطالي يهز الشباك لأتالانتا في المسابقة القارية العريقة.

وتصدر الفريق الإيطالي الذي يسعى للوصول إلى المراحل الإقصائية من البطولة للموسم الثالث على التوالي، المجموعة بأربع نقاط بفارق نقطة واحدة امام يونغ بويز الذي مني بخسارته الأولى بعد فوزه المدوي على ضيفه مانشستر يونايتد الانكليزي 2-1 في الجولة الاولىز

ويلعب لاحقا مانشستر يونايتد مع فياريال الإسباني في إعادة لنهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي عندما فاز الإسبان بركلات الترجيح.

وخسر أتالانتا بقيادة جان بييرو غاسبريني مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان أتالانتا استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بتعادل مع فياريال 2-2 في أوّل لقاء يجمع بينهما في مسابقة أوروبية.

وسيطر الفريق الإيطالي على كافة مجريات المباراة، من دون نجاعة تهديفية.

واعتقد أتالانتا أنه حقق تقدماً مبكراً عندما سجل ساندرو لوبر هدفاً بالخطأ في مرماه، لكن الحكم عاد وألغاه بداعي وجود تسلل بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

وتواصلت سيطرة أصحاب الأرض في ما تبقى من الشوط الأول، وسط تألق في أكثر من مناسبة لحارس يونغ بويز ديفيد فون بالموس.

ورغم ذلك، نجح أتالانتا في خطف النقاط الثلاث في الدقيقة 68 من المباراة، حينما تلقى بيسينا تمريرة على طبق من فضة من زميله الدولي الكولومبي دوفان ساباتا الذي راوغ من الجهة اليمنى، ليسكنها في سقف المرمى من مسافة قريبة.

وهو الهدف الـ31 لأتالانتا في المسابقة القارية العريقة.

© 2021 AFP