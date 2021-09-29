دوري أبطال أوروبا: خسارة ثانية توالياً لبرشلونة وبايرن يسحق دينامو كييف

باتريسيا دي ميلو موريرا ا ف ب/ا ف ب

لاعب بنفيكا البرتغالي رافا سيلفا يحتفل بهدفه في مرمى برشلونة في 29 أيلول/سبتمبر 2021

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لشبونة (أ ف ب)

تواصلت نكسة فريق برشلونة الإسباني الاربعاء عندما مني بهزيمته الثانية توالياً في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بخسارته أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي بلاثية نظيفة، فيما سحق بارين ميونيخ الألماني بكل الموسم قبل الماضي ضيفهدينامو كييف الأوكراني بخماسية نظيفة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل ثلاثية بنفيكا الأوروغوياني داروين نونيس (3 و79) ورافا سيلفا (69).

وسبق للنادي الكاتالوني أن سقط بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى على أرضه أمام بايرن ميونيخ، ليبقى بالتالي في قعر الترتيب بدون رصيد.

ويمر برشلونة بفترة صعبة للغاية مع مدربه الهولندي رونالد كومان، متأثراً برحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

ويأتي هذا السقوط في امتحان بنفيكا قاسياً قبيل مواجهة صعبة تنتظره السبت في العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد حامل اللقب في الدوري المحلي.

وكان كومان يأمل أن يؤجل قرار الإدارة بالتخلي عنه من خلال الفوز معولاً على المعنويات الجيدة للاعبيه بعد الفوز على ليفانتي 3-صفر الأحد في المرحلة السابعة من الدوري.

لكن الرياح البرتغالية جاءت عكس ما اشتهته السفن الكاتالونية، إذ بدأت المباراة بضغط مبكر من بنفيكا، ونجح نونيس في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة بمجهود فردي رائع داخل المنطقة قبل أن يسدد أرضية إلى يمين الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وبعد محاولات عدة من جانب برشلونة للتعديل، انتهى الشوط الأول بتقدم بنفيكا 1-صفر.

وفي الشوط الثاني، نجح سيلفا في تسجيل الهدف الثاني لبنفيكا في الدقيقة 69، حيث استغل دربكة داخل المنطقة وسدد في المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 76، احتسب الحكم ركلة جزاء لبنفيكا بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) إثر لمسة يد على الأميركي سيرجينو ديست، فانبرى لها نونيس وعمّق جراج الكاتالونيين.

وأكمل برشلونة الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه مدافعه إريك غارسيا (87).

وفي المباراة الثانية، سحق بايرن ميونيخ دينامو كييف بخماسية نظيفة على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.

وسجل أهداف الفريق البافاري البولندي روبرت ليفاندوفسكي (12 و27)، سيرج غنابري (68)، لوروا سانيه (74)، والكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ (87).

وبهذا الفوز، عزز بايرن صدارته للمجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، فيما استقر دينامو كييف في المركز الثالث بنقطة واحدة.

وافتتح بايرن التسجيل في الدقيقة 12 من ركلة جزاء ترجمها ليفاندوفسكي بنجاح، قبل أن يضاعف البولندي النتيجة بتسديدة قوية بعد تمريرة من توماس مولر (27).

وفي الشوط الثاني، واصل بايرن ضغطه، الذي أثمر هدفاً ثالثاً من مرتدة سريعة عن طريق سانيه، الذي مرر لغنابري الذي سدد صاروخية ارتطمت بالعارضة واستقرت بالشباك (68).

وخدع سانيه حارس دينامو كييف بعرضية قوية من الجانب الأيسر، فخرج من مرماه لتستقر الكرة في الشباك (74).

واختتم تشوبو موتينغ مهرجان الأهداف البافاري بهدف خامس عندما قابل عرضية من الفرنسي بنجامان بافار بضربة رأسية متقنة داخل الشباك (87).

© 2021 AFP