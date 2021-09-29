دوري أبطال أوروبا: زينيت يكرم وفادة مالمو وينعش آماله

أولغا مالتسيفا اف ب

لاعبو زينيت سان بطرسبروغ الروسي يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى مالمو السويدي في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 29 أيلول/سبتمبر 2021.

إعلان اقرأ المزيد

سان بطرسبورغ (أ ف ب)

أكرم زينيت سان بطرسبورغ الروسي وفادة ضيفه مالمو السويدي وأنعش آماله بفوزه عليه4-صفر الأربعاء في سان بطرسبورغ في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة من الدور الاول لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل البرازيلي كلاودينيو (9) ودالير كوزياييف (49) وأليكسي سوتورمين (80) والبرازيل ويندل (90+4) أهداف المباراة التي أكملها الفريق السويدي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 إثر طرد قطب دفاعه الدولي البوسني أنيل أحمدودزيتش.

وعوض زينيت خسارته الصعبة أمام مضيفه تشلسي الإنكليزي حامل اللقب صفر-1 في الجولة الاولى وحقق فوزه الأول لينتزع الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف أمام يوفنتوس وتشلسي اللذين يلتقيان في قمة نارية لاحقا في تورينو، فيما مني مالمو بخسارته الثانية بعد الأولى أمام ضيفه فريق "السيدة العجوز" صفر-3.

وتنتظر زينيت قمتين ساخنتين ضد يوفنتوس في الجولتين الثالثة والرابعة، فيما يلعب مالمو مع تشلسي.

وبكر زينيت بالتسجيل عبر كلاودينيو من تسديدة قوية من داخل المنطقة اثر تمريرة من مواطنه دوغلاس سانتوس (9).

وفرض مالمو سيطرته على المجريات وكان قريبا من التعادل في أكثر من مناسبة أبرزها تسديدة قوية للكرواتي أنتونيو-ميركو تشولاك من حافة المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (13).

ورد الأوكراني ياروسلاف راكيتسكيي بتسديدة قوية من داخل المنطقة بين يدي الحارس يوهان داهلين (14).

وأهدر القائد الدنماركي أنديرس كريستيانسن فرصة ذهبية لادراك التعادل عندما هيأه له جو إنغه بيرغيت كرة رأسية عند نقطة الجزاء سددها قوية فوق العارضة (19)، ثم سدد إردال راكيب كرة قوية زاحفة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ستانيسلاف كريتسيوك(32).

وعزز زينيت تقدمه مطلع الشوط الثاني اثر ركلة ركنية وصلت الى راكيتسيي الذي تخلص من أحد المدافعين ورفعها أمام المرمى فتابعها كوزياييف برأسه على يمين الحارس داهلين(49).

وتلقى مالمو ضربة موجعة بطرد مدافعه أحمدودزيتش للمسه الكرة باليد اثر هجمة مرتدة لكوزياييف الذي كان في طريقه الى الانفراد بالحارس داهلين (53).

وجرب البرازيلي ويندل حظه بتسديدة من خارج المنطقة تصدى لها داهلين على دفعتين (64).

وعزز سوتورمين بالهدف الثالث بتسديدة رائعة خادعة من خارج المنطقة أسكنها على يمين الحارس داهلين (80).

وكاد البديل الدولي الايراني سيردار أزمون يضيف الهدف الرابع بضربة رأسية من مسافة قريبة ابعدها الحارس داهلين الى ركنية (90+1)، قبل أن يفعلها ويندل مستغلا كرة مرتدة من داهلين اثر تسديدة قوية لأزمون فتابعها بسهولة داخل المرمى الخلي (90+4).

© 2021 AFP