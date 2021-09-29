دوري أبطال أوروبا: شيريف تيراسبول مغمور انفصالي وغامض يصدم الساحة القارية

سيرغي غابون ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

تيراسبول (مولدافيا) (أ ف ب)

وفى نادي شيريف تيراسبول المولدافي، الوافد الجديد وممثّل إقليم ترانسدنيستريا الانفصالي الغامض، بوعده بعد عودته بفوز تاريخي الثلاثاء من أرض ريال مدريد الإسباني 2-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

كرّس فوزه الافتتاحي على شاختار دانيتسك الأوكراني بثانٍ على الفريق الملكي، حامل اللقب 13 مرّة، في اللحظات القاتلة، ليتصدر مجموعة قوية تضمّ أيضا إنتر بطل إيطاليا.

يمثّل شيريف عاصمة إقليم انفصالي موال لروسيا يبلغ عدد سكانه 470 ألف نسمة، أعلن انفصاله عن باقي مولدافيا اثر حرب أهلية قصيرة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991، وهو أحد أكثر الدول الأوروبية غير المعترف بها.

مذذاك الوقت، يحمي جنود روس إقليم ترانسدنيستريا، وهو مستقل بحكم الواقع برغم عدم الاعتراف به من أي دولة في العالم.

رياضياً، وكي تكون قادرة على الانتساب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، تخوض مدينة تيراسبول البالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، الدوري المولدافي. مسابقة أحرزها شيريف 19 مرة في آخر 21 نسخة!

- رياضة وسياسة -

والعداء بين ترانسدنيستريا ومولدافيا ليس أقل من العداء بين شيريف تيراسبول والأندية المولدافية الأخرى نتيجة احتكاره للقب الدوري المحلي.

يقول يوري فيرنيدوب المدرب الأوكراني لشيريف لوكالة فرانس برس "يتحدث الناس عن ان الرياضة ليست سياسة"، لكن في الواقع "الرياضة هي سياسة".

يفخر مشجعو تيراسبول إن "الدولة" البالغة مساحتها نحو 4 آلاف كلم مربع، سيلاقي لاعبوها أبرز نجوم الكرة العالميين، على غرار الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال أو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس مهاجم إنتر.

يلاحظ إيغور تروتشينسكي (61 عاماً)، مشجع شيريف منذ تأسيسه عام 1997، أنه "سيكتشف المزيد من الناس أن هذا البلد غير المعترف فيه موجود".

على الطرف المقابل من دنيستر، النهر الفاصل مع باقي مولدافيا، تبدو الحماسة أقل.

انفصلت ترانسدنيستريا عن مولدافيا خلال حرب أهلية بعد تفكك الاتحاد السوفياتي قبل ثلاثين سنة سيرغي غابون ا ف ب

يؤكّد الصحافي الرياضي كريستيان جاردان "لا أرى سبباً لأكون سعيداً".

يتابع "يمثل هذا النادي جيباً انفصالياً يموّل نفسه من خلال الفساد، الاتجار غير المشروع والاقتصاد غير الرسمي، ما يتسبّب بالحاق ضرر كبير بالموازنة ومصالح جمهورية مولدافيا".

ينتمي الفريق لمجموعة شيريف التي تضمّ محلات السوبرماركت، محطات الوقود، شبكة الهاتف المحمول، مزارع سمك الحفش ومصنع تقطير الكونياك المحلي.

أسّسها اثنان من قدامى رجال الشرطة، أحدهما رئيس النادي الحالي فيكتور غوشان.

وتسيطر الشركة الأم لشيريف تيراسبول على الجزء الأكبر من اقتصاد ترانسدنيستريا وتلعب دور صانع الرؤساء على الصعيد السياسي.

شَيَّدت المجموعة للنادي مجمّعاً رياضياً بلغت تكلفته 200 مليون دولار أميركي، يضمّ ملعبين يتّسعان لـ 13 ألف و9 آلاف متفرّج توالياً، قصراً رياضياً و16 ملعباً للتدريب.

يقول الحارس الاحتياطي المخضرم سيرغي باشنكو (38 عاماً) المولود في تيراسبول ويحمل ألوان النادي منذ طفولته، إن مسابقة دوري الأبطال كانت دوماً "حلم رئيسنا".

لكن شيريف تيراسبول الذي شارك سابقاً في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، يبقى مغموراً على الصعيد القاري، وتُقدّر قيمة كامل لاعبيه بـ11.8 مليون يورو فقط (نحو 14 مليون دولار)، أي ما يعادل الراتب السنوي للاعب ريال النمسوي دافيد ألابا، بحسب موقع ترانسفرماركت الاختصاصي، وهو رقم هزيل مقارنة مع قيمة لاعبي ريال البالغة 783.5 مليون يورو أو حتى 183.8 مليون يورو لشاختار.

تضمّ تشكيلته لاعبين من البرازيل، اليونان، غانا، غينيا، كولومبيا وحتى لوكسمبورغ.

- حلم -

على أي حال، فإن المغامرة في دوري الأبطال "قصة خيالية" بالنسبة للمدرب الذي يقود الفريق الصغير في ملاعب تاريخية على غرار سان سيرو في ميلانو أو سانتياغو برنابيو في مدريد.

يضم شيريف تشكيلة من اللاعبين الأجانب وخالية تقريباً من المحليين سيرغي غابون ا ف ب

يقرّ فيرنيدوب (55 عاماً) "بصراحة، لم أكن أتوقع ذلك".

بالنسبة للمشجع تروشتشينسكي، لا تهمّ النتائج كثيراً، بل يهمّ التواجد في هكذا مسابقة عريقة، مضيفاً "نعمل لهذا الهدف منذ عشرين سنة. في غضون عشر سنوات، قد نتوصّل إلى التأهل من دور المجموعات".

على الصعيد السياسي، يأمل المدرب الأوكراني الذي يمزّق بلده أيضاً صراع مع انفصاليين موالين لروسيا، أن تغذي مغامرة شيريف الأخوّة بين الأعداء المولداف "على الأرجح ستوحّد مولدافيا وترانسدنيستريا".

أما الاتحاد المولدافي للعبة، فعبّر عن فرحته الغامرة بتأهل شيريف إلى دور المجموعات "شيريف يوروفانتاستيك (رائع قارياً)".

© 2021 AFP