زيارة تاريخية لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى البحرين الخميس

الكسندر نيمينوف صورة مشتركة/ا ف ب

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في صورة له في موسكو في 9 أيلول/سبتمبر 2021

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القدس (أ ف ب)

يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الخميس بأول زيارة رسمية الى مملكة البحرين بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين الذي أبرم العام الماضي برعاية أميركية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقال بيان الخارجية إن لابيد سيفتتح خلال الزيارة السفارة الإسرائيلية في المنامة. كما "من المتوقع توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية" بين البلدين.

وأكد البيان أن "هذه أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى البحرين".

ووقعت كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين منتصف أيلول/سبتمبر العام الماضي اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حفل رسمي استضافته حديقة البيت الأبيض.

وتوسعت بعدها دائرة اتفاقات التطبيع لتشمل المغرب والسودان. ودان الفلسطينيون هذه الاتفاقات التي رأوا فيها خرقا للإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا لأي اتفاق سلام مع الدولة العبرية.

ووقعت إسرائيل اتفاقات سلام مع كل من مصر (1979) والأردن (1994).

وتوسعت العلاقات بين إسرائيل وشركائها الجدد من الخليجيين منذ توقيع الاتفاقات لتشمل تبادل الرحلات الجوية المباشرة وصفقات اقتصادية وغيرها.

وينظر إلى لابيد على أنه مهندس الائتلاف الحكومي الذي أطاح برئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو الذي أبرم هذه الاتفاقات.

ومنذ أن نصب وزيرا للخارجية في حزيران/يونيو الماضي زار لابيد كل من الإمارات والمغرب.

© 2021 AFP