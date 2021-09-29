مقتل 100 مقاتل على الأقل في مواجهات حول مأرب في اليمن (مصادر عسكرية)

مقاتلون موالون للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية على خط المواجهة في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في محافظة مأرب شمال شرق البلاد في 27 أيلول/سبتمبر 2021

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دبي (أ ف ب)

قتل 100 مقاتل على الأقل من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في معارك جديدة حول مدينة مأرب الاستراتيجية في شمال اليمن، حسبما أفادت مصادر عسكرية الأربعاء.

وقال مصدر عسكري في القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا إنه "في الساعات الثماني والأربعين الماضية، قتل 68 من المتمردين الحوثيين و32 من القوات الحكومية في مواجهات وغارات جوية في جبهات مأرب".

وبحسب المصادر العسكرية فإن المتمردين الحوثيين يقومون باستقدام تعزيزات عسكرية تتدفق يوميا لدعمهم في جبهات مأرب.

ونادراً ما يعلن المتمردون الخسائر في صفوفهم.

من جانبها، أوردت قناة المسيرة التابعة للمتمردين الحوثيين وقوع 59 غارة جوية في مناطق مختلفة في محافظة مأرب خلال اليومين الماضيين.

صعّد الحوثيون في شباط/فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، وأوقعت المعارك مئات القتلى من الجانبين.

ومن شأن السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن تعزز الموقف التفاوضي للحوثيين في محادثات السلام.

يدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014.

وفيما تضغط الأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، يطالب الحوثيون بإعادة فتح مطار صنعاء المغلق في ظل حصار سعودي منذ العام 2016، قبل أي وقف لإطلاق النار أو مفاوضات.

أسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

وما زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين بينما يحتاج 24,1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مرارا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.

© 2021 AFP