إكسبو 2020 يفتتح الخميس في دبي في أكبر حدث من نوعه منذ تفشي الوباء

كريم صاحب ا ف ب/ارشيف

صورة التقطت في 16 كانون الثاني/يناير 2021 لمدخل إكسبو دبي

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دبي (أ ف ب)

يفتتح الخميس في دبي معرض "إكسبو 2020" الضخم الذي تم تأجيله لعام كامل بسبب كوفيد-19، ويعتبر الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء والأول من نوعه في الشرق الأوسط، على أن يبدأ استقبال الزوار الجمعة.

ويتوقع القيمون على المعرض العالمي استقبال قرابة 25 مليون زائر خلال الحدث الذي يستمر ستة اشهر.

وسيفتتح حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الساعة 20,40 (16,40 ت غ) الحدث، في حضور أفراد من العائلة الحاكمة.

وسينطلق إكسبو باحتفال كبير، وشارك فيه أكثر من 190 دولة في العالم لعرض ابتكارات تكنولوجية متنوعة وقطع هندسية استثنائية.

وأقيم المعرض العالمي الأول في لندن في عام 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصا لهذا الغرض. في باريس، كشف معرض 1889 عن برج إيفل.

وتستضيف دبي إكسبو للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يكون الحدث الأكبر في المنطقة مع تقديرات بقدوم 25 مليون زائر على مدار ستة أشهر.

وهو أكبر حدث يتم تنظيمه منذ بدء جائحة كوفيد، إذ أقيم أولمبياد طوكيو الصيف الماضي من دون متفرجين في الملاعب لتفادي انتقال الفيروس بسرعة.

وسيطلب من زوار المعرض تقديم إثبات تطعيم أو نتيجة فحص سلبية لوباء كوفيد-19. كما سيتعيّن عليهم وضع الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

والإمارات من الدول التي قامت بحملة تلقيح مكثفة وسريعة لسكانها، مع عشرين مليون جرعة، فيما يبلغ عدد السكان عشرة ملايين.

وتأمل إمارة دبي في إضافة إقامة المعرض إلى إنجازاتها، ومنها ناطحات السحاب لا سيما برج خليفة، أطول مبنى في العالم (828 مترا).

وقال حاكم دبي خلال زيارة قام بها إلى غرفة العمليات والتحكم في اكسبو 2020 الأحد "وعدنا بتنظيم حدث سيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو (..) وفرق العمل تتنافس في ترجمة الوعد إلى إنجاز ملموس مؤكدين جدارتنا كشريك في صنع المستقبل".

وستحتفل الإمارات، فيما المعرض لا يزال قائما، بالعيد الخمسين لتأسيسها.

- روبوت باندا وتابوت فرعوني -

ومن المعروضات في إكسبو دبي روبوت صيني على شكل باندا وتابوت أثري فرعوني في الجناح المصري وكبسولة لرحلة نحو المستقبل.

وسيتم أيضا تنظيم "أسابيع الموضوعات" التي ستركز على أمور مختلفة مثل المناخ والتنوع الحيوي والفضاء والتنمية الريفية والحضرية وغيرها.

وتملك الصين أحد أكبر الأجنحة في المعرض بمساحة 4636 مترا مربعا.

وأقام المغرب جناحه ملتزما بمعايير بيئية، فيما أقيمت في الجناح الهولندي مزرعة هرمية الشكل تضم نباتات صالحة للأكل تروى بمياه المطر المولّدة عبر الطاقة الشمسية.

ويركز إكسبو على حلول مستدامة في مجالات المياه والطاقة والغذاء.

وتشارك معظم الدول الأوروبية في إكسبو دبي، على الرغم من دعوة البرلمان الأوروبي الى مقاطعته، احتجاجا على "انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات"، وفق ما جاء في قرار صادر عنه في منتصف أيلول/سبتمبر.

وتشارك إسرائيل في المعرض، في خطوة متقدمة جديدة في العلاقات بين الإمارات وإسرائيل اللتين وقعتا اتفاقا لتطبيع علاقاتهما قبل عام.

© 2021 AFP