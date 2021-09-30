تصفيات مونديال 2022: عودة توموري وواتكينز الى منتخب "الأسود الثلاثة"

بول تشايلدس صور مشتركة/ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

استدعى مدرب منتخب انكلترا غاريث ساوثغايت الخميس مهاجم استون فيلا أولي واتكينز ومدافع ميلان الايطالي فيكايو توموري مجدداً الى تشكيلة "الاسود الثلاثة" إستعدادا لمواجهتي اندورا والمجر الشهر المقبل ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر.

وسيفتقد منتخب انكلترا متصدر المجموعة التاسعة برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل، جهود المدافعين هاري ماغواير وترينت ألكسندر- أرنولد للإصابة.

وارتدى توموري قميص منتخب بلاده للمرة الأولى والوحيدة حتّى الآن، قبل عامين في كوسوفو بدخوله من على مقاعد البدلاء في الفوز برباعية نظيفة ضمن تصفيات كأس أوروبا التي احرزت لقبها إيطاليا على حساب انكلترا بالذات، في آخر لقاء لرجال المدرب ساوثغايت قبل توقف النشاطات الكروية في مختلف أنحاء العالم اثر تداعيات فيروس كورونا.

وانضم الحارس آرون رامسدايل المنتقل الى أرسنال من شيفيلد يونايتد في آب/أغسطس الماضي مجدداً الى قائمة اللاعبين، إضافة الى لاعب وسط مانشستر سيتي فيل فودن عقب غيابه بسبب أوجاع في القدم عن مباريات منتخب بلاده الثلاث في النافذة الدولية الاخيرة في أيلول/سبتمبر.

أثنى المدرب ساوثغايت على أداء توموري في الـ "سيري أ" قائلاً "اعتقد انه انهى الموسم الماضي بشكل جيد. إنه يلعب في نادٍ حيث هناك توقعات للفوز كل أسبوع، وبالتالي فهو يؤدي بشكل جيد تحت الضغط".

وتابع "أنا معجب بفيكايو من حيث الشراسة كمدافع. لانه يملك السرعة والثقة الكافية للدفاع بشكل متقدم، ويطور تعامله مع الكرة بشكل دائم".

من جهة اخرى، رأى ساوثغايت أنّ رامسدايل يتأقلم بشكل سريع في "ملعب الإمارات"، وأنه "انتقل الى نادٍ أكبر مع توقعات أكبر واسلوب معيّن، حيث يُطلب منه اطلاق الهجمات من الخلف، فإنّه يتأقلم بشكل سريع".

وأضاف "اعتقد انّ هناك عنصرا مهما عند النظر الى المباريات الكبرى، وتحديداً بوجود حارس تأقلم سريعا مع انتقاله الاخير ويتمتع بثقة عالية".

وكان بارزا غياب لاعب وسط بوروسيا دورتموند الالماني جود بيلينغهام ومهاجم مانشستر يونايتد مايسون غرينوود عن القائمة بعد عروضهما المثيرة، حيث علّل ساوثغايت السبب الى الحاجة لمراقبة عمل النجمَين الصاعدين بحذر.

وأشار الى انّ "هذين اللاعبين مهمان جدا لمستقبل انكلترا. لا نريد أنّ نبالغ في اجهادهما. بل نريد التأكد من القيام بالخطوات المنافسة من أجلهما".

وتلعب انكلترا أمام مضيفتها أندورا في 9 تشرين الأوّل/أكتوبر، قبل أن تستقبل المجر على ملعب ويمبلي بعد ثلاثة أيام.

في ما يلي تشكيلة المنتخب الإنكليزي:

لحراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسدايل (أرسنال)، سام جونستون (وست بروميتش)

للدفاع: لوك شو (مانشستر يونايتد)، ريس جيمس (تشلسي)، كايل ووكر وجون ستونز(مانشستر سيتي)، تايرون مينغز (أستون فيلا)، كونور كودي (وولفرهامبتون)، كيران تريبيير (أتلتيكو مدريد الإسباني)، وفيكايو توموري (ميلان الايطالي)

للوسط: فيل فودن (مانشستر سيتي)، ديكلاين رايس (وست هام)، جوردان هندرسون (ليفربول)، جيسي لينغارد (مانشستر يونايتد)، كالفين فيليبس (ليدز)، مايسون ماونت (تشلسي)

للهجوم: جاك غريليش ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، هاري كين (توتنهام)، جايدون سانشو (مانشستر يونايتد)، بوكايو ساكا (أرسنال) واولي واتكينز (استون فيلا)

© 2021 AFP