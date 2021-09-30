جوشوا يقرّ: "تعلمت الدرس" عقب خسارته أمام أوسيك

أدريان دنيس ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

أقرّ الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا الذي خسر لقبه في بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل الأسبوع الماضي أمام الأوكراني ألكسندر أوسيك انه "تعلمت الدرس"، كما قال على وسائل التواصل الإجتماعي الخميس.

وعلق البريطاني ابن الـ 31 عاماً على خسارته في صفحته على "تويتر": "شاهدت النزال ورأيت الاخطاء التي ارتكبتها".

وكان جوشوا يأمل في الفوز على أوسيك (34 عاماً) في نزال على ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة "آي بي اف"، رابطة الملاكمة العالمية "دبليو بي ايه" ومنظمة الملاكمة العالمية "دبليو بي أو". ولكن بخلاف التوقعات، وضع الأوكراني حداً لهيمنة البريطاني على بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل، بإسقاطه على أرضه في لندن بإجماع الحكام بالنقاط.

وأنهى جوشوا الجولة الثانية عشرة راضخاً لموهبة خصمه أمام 66 ألف متفرّج على ملعب توتنهام هوتسبير.

وتفوّق الأوكراني 117-112، 116-112 و115-113، بعلامات الحكام الثلاثة.

ومني جوشوا بخسارته الثانية في 26 نزالاً احترافياً في مسيرته، علماً أن بطل أولمبياد لندن 2012 للوزن السوبر الثقيل سيحصل على فرصة للثأر من أوسيك، حيث يأمل الاخير في منزالة منافسه في كييف، بينما اقترح إيدي هيرن، مروج مباريات جوشوا خوض النزال في بريطانيا بسبب العائدات المالية الأكبر التي يمكن أن تتأتى عنها.

ورفع أوسيك رصيده إلى 19 فوزاً من 19 نزالاً احترافياً، ليصبح ثالث ملاكم بعد الأميركي إيفاندر هوليفيلد والبريطاني ديفيد هاي يحرز لقبي وزني الثقيل وكروزر (بين الثقيل والثقيل-الخفيف).

© 2021 AFP